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আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম! কেন? বিস্ফোরক দাবি কুণালের

Kunal Ghosh on Firhad Hakim: ফিরহাদের ইস্তফার কথা টেনে কুণাল বলেন, আপনার ইস্তফাটাও তো আমার মনে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে ইস্তফা দিতে দেননি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:44 PM IST
আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম! কেন? বিস্ফোরক দাবি কুণালের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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