/আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম! কেন? বিস্ফোরক দাবি কুণালের

রক্তিমা দাস: ফিরহাদ হাকিমকে মিথ্যবাদী বলে নিশানা করলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। শনিবার কুণাল বলেন, উনি বলেছেন পরিষদীয় দলের বৈঠকে নাকি সবাই দাঁড়িয়ে উঠে ঋতব্রতর নাম বলেছিল। বিধায়করা দাঁড়িয়ে উঠে নাকি ঋতব্রতর নাম বলেছিল, সেটা নাকি শোনা হয়নি।
কুণাল বলেন, ডাহা মিথ্যে কথা। কারণ সেইদিন কেউ একজনও ঋতব্রতর নাম বলেননি। আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলেছেন ফিরহাদ হাকিম। কেন করছেন এসব? সিনিয়র নেতা আপনি! আপনাকে যেতে হয়েছে নানা কারণে। আপনার চাপ আছে জানি। কিন্তু তা বলে আপনি মিথ্যে কথা বলবেন?
ফিরহাদের ইস্তফার কথা টেনে কুণাল বলেন, আপনার ইস্তফাটাও তো আমার মনে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে ইস্তফা দিতে দেননি। বলেছিলেন, আর কটা মাস বাকী। কলকাতার নাগরিকরা যাতে ঠিকঠাক পরিষেবা পায় তার জন্য ববি তুই চালিয়ে দে।
ফিরহাদ হাকিমকে মনে করিয়ে দিয়ে কুণাল বলেন, আপনি আমাকে এসে বলেছেন, দিদিকে বোঝাও। আমি ইস্তফা দেবই। আমি আপনাকে নিয়ে যাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। দিদি বলেছিলেন, ববি ইস্তফা দিস না। ভোট অবধি মানুষকে পরিষেবাটা দে। আপনি এই শব্দটা বলেছিলেন, আমাকে ইস্তফাটা দিতে দাও দিদি, নইলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। তার পরে দিদি বলেন, তাহলে তুই যা ভালো বুঝি কর।
কুণালের প্রশ্ন, কী চাপ ছিল যে আপনাকে আত্মহত্যা করতে হত? সেগুলো বলুন! সেগুলো কাল মাইকে বললেন না কেন? কাজ করতে পারছি না বলে কেউ আত্মহত্যা করে না! আত্মহত্যা হয় যখন কোনও না কোনও কারণে প্রবল চাপ আপনার উপরে আসে। নইলে আত্মহত্যা শব্দ ব্যবহার হয় না। আমার এরকম এক্সপেরিয়েন্স আছে। অ্যাটেম্পট টু সুইসাইডের।
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