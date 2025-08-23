English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bone bank: SSKM-এ হাড়ের ব্যাংক, পূর্ব ভারতের ইতিহাসে প্রথম!

Bone Bank at SSKM: যাদের হাত বা পা ভেঙে গিয়েছে, কিংবা ক্যানসার বা অন্য কোনও সংক্রমণে হাড় কেটে বাদ দিতে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বোন ব্যাংক থেকে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাড় পাওয়া যাবে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 23, 2025, 06:00 PM IST
Bone bank: SSKM-এ হাড়ের ব্যাংক, পূর্ব ভারতের ইতিহাসে প্রথম!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SSKM-এ হচ্ছে হাড়ের ব্যাংক। পূর্ব ভারতের ইতিহাসে প্রথম। এসএসকেএমের শাখা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে এই হাড়ের ব্যাংক অর্থাৎ বোন ব্যাংক (bone bank) গড়ে তোলা হবে। 

শুক্রবার এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বোন ব্যাংক (bone bank) চালু হলে পূর্ব ভারতের অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে কয়েক কদম এগিয়ে যাবে SSKM। 

কী সুবিধা হবে বোন ব্যাংক চালু হলে?
বোন ব্যাংক চালু হলে দুর্ঘটনা বা জটিল চিকিৎসা পরিস্থিতিতে তা রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে যাদের হাত বা পা ভেঙে গিয়েছে, কিংবা ক্যানসার বা অন্য কোনও সংক্রমণে হাড় কেটে বাদ দিতে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বোন ব্যাংক থেকে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাড় পাওয়া যাবে। শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে হাড়ের ব্যাংক হলে, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের রোগীদেরও চিকিৎসায় সুবিধা মিলবে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bone bankSSKMEast Indiaহাড়ের ব্যাংক
