Bone bank: SSKM-এ হাড়ের ব্যাংক, পূর্ব ভারতের ইতিহাসে প্রথম!

Bone bank: SSKM-এ হাড়ের ব্যাংক, পূর্ব ভারতের ইতিহাসে প্রথম!
Bone Bank at SSKM: যাদের হাত বা পা ভেঙে গিয়েছে, কিংবা ক্যানসার বা অন্য কোনও সংক্রমণে হাড় কেটে বাদ দিতে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বোন ব্যাংক থেকে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাড় পাওয়া যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SSKM-এ হচ্ছে হাড়ের ব্যাংক। পূর্ব ভারতের ইতিহাসে প্রথম। এসএসকেএমের শাখা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে এই হাড়ের ব্যাংক অর্থাৎ বোন ব্যাংক (bone bank) গড়ে তোলা হবে।
শুক্রবার এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বোন ব্যাংক (bone bank) চালু হলে পূর্ব ভারতের অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে কয়েক কদম এগিয়ে যাবে SSKM।
কী সুবিধা হবে বোন ব্যাংক চালু হলে?
বোন ব্যাংক চালু হলে দুর্ঘটনা বা জটিল চিকিৎসা পরিস্থিতিতে তা রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে যাদের হাত বা পা ভেঙে গিয়েছে, কিংবা ক্যানসার বা অন্য কোনও সংক্রমণে হাড় কেটে বাদ দিতে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বোন ব্যাংক থেকে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাড় পাওয়া যাবে। শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে হাড়ের ব্যাংক হলে, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের রোগীদেরও চিকিৎসায় সুবিধা মিলবে।
