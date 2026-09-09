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রাজ্য জুড়ে চলা ফুড সেফটি ড্রাইভের মাঝেই নিজেদের খাবার নিয়ে বিরাট দাবি আর্সালানের!

Arsalan on Food Safety Drive: ফুড সেফটি সংক্রান্ত কোনও নোটিস তারা পায়নি। তাদের কোনও শাখা বন্ধ করা বা লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশও দেওয়া হয়নি বলে দাবি আর্সালান রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের। ফুড সেফটি নিয়ে যখন একাধিক রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন নিজেদের খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিল আর্সালান।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 09, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:04 PM IST
রাজ্য জুড়ে চলা ফুড সেফটি ড্রাইভের মাঝেই নিজেদের খাবার নিয়ে বিরাট দাবি আর্সালানের!
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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