/রাজ্য জুড়ে চলা ফুড সেফটি ড্রাইভের মাঝেই নিজেদের খাবার নিয়ে বিরাট দাবি আর্সালানের!

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ফুড সেফটি ড্রাইভের মাঝেই আর্সালানের দাবি-- খাবারের গুণমান নিয়ে কোনও আপস নয়! কলকাতার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় জোরদার ফুড সেফটি ড্রাইভ চলছে। খাবারের গুণমান, কাঁচামালের মান এবং ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক মতো মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই একাধিক রেস্তোরাঁ থেকে পচা মাংস ও নষ্ট খাবার উদ্ধারের অভিযোগও উঠেছে। সূত্রের খবর, প্রায় ৪০টি রেস্তোরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং বহু রেস্তোরাঁকে নোটিসও দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কলকাতার অন্যতম পরিচিত বিরিয়ানি ও নর্থ ইন্ডিয়ান খাবারের রেস্তোরাঁ আর্সালান। তাদের দাবি, (তাদের) খাবার তৈরিতে কোনও ধরনের ভেজাল বা নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হয় না। অত্যন্ত উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করেই প্রতিটি পদ তৈরি করা হয় এবং ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনেই রান্না ও পরিবেশন করা হয়।
আর্সালান কোনও নির্দেশ পায়নি
আর্সালানের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ফুড সেফটি সংক্রান্ত কোনও নোটিস তারা এখনও পায়নি। তাদের কোনও শাখা বন্ধ করা বা লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশও দেওয়া হয়নি বলে দাবি রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের। ফুড সেফটি নিয়ে যখন একাধিক রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন নিজেদের খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিল আর্সালান।
সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ
আর্সালানের যাদবপুর আউটলেটে'র রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ জানান: কোনও আউটলেট থেকে বাসি বা পচা মাংস পাওয়া যায়নি। ফুড সেফটি অফিসারের সঙ্গে কথা হয়েছে সেদিন। আমরা আজ পর্যন্ত এরকম কিছু করিনি। কোনও খাবার শেষ হয়ে গেলে 'Sold Out' লিখে দিই। যাতে খাবার নিয়ে কোনও রকম সংশয় না হয়। আমাদের ডেডিকেটেড টিম আছে, যারা প্রত্যেকদিন বিভিন্ন আউটলেটে যায় আর গিয়ে চেক করে খাবারের কী অবস্থা! আমাদের অনুরোধ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল খবর কেউ ছড়াবেন না। আমরা খুব শীঘ্রই নিজস্ব ল্যাব খুলছি, যাতে নিজেদের খাবার আমরা নিজেরাই যাচাই করতে পারি। আচারি কাবাব আমাদের কাছে ছিল। যখন ফুড সেফটি অফিসাররা আসেন, তখন দেখা যায়, টেস্ট করতে গিয়ে tangy টেস্ট আছে। এটা যশোর রোডের আউটলেটে হয়েছে। সরকারের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।
নো কম্প্রোমাইজ
আর্সালানের গেস্ট এক্সপেরিয়েন্স ম্যানেজার মেহতাব খান জানান, আমাদের তরফ থেকে এটা ক্লিয়ার করতে চাই, আমরা খাবারের স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আপোস করি না। যারা ভরসা করে আমাদের খাবার নেয়, তাদের ভরসা ভাঙতে চাই না। যদি ইন্সপেকশনের দরুন কোনও ভুল-ত্রুটি সামনে আসে, তাহলে সেগুলিকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখি। আর্সালানের তরফ থেকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে, তারা যে চিকেন ব্যবহার করে, সেটা কান্ট্রি চিকেন। হাইজিন নিয়ে তারা কোনও কম্প্রোমাইজ করে না।
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