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Arup Biswas: মেসিকাণ্ডে তলব প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে, হাজিরা এড়ালে কী হবে?

Arup Biswas: রাজ্যে শাসক বদলের পরই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক জানান, মেসি কাণ্ডের ফাইল রিওপেন হবে। সেইমতো গত শনিবার রাতে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত হয় বিধাননগর দক্ষিণ থানায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 04, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:53 AM IST
Arup Biswas: মেসিকাণ্ডে তলব প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে, হাজিরা এড়ালে কী হবে?

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Sekender Abu Zafar

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