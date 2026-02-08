English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • SIR in Bengal: মূল সমস্যাগুলি ৬-৭ পয়েন্ট তুলে ধরেছেন, মমতার ভূয়সী প্রশংসা জাতীয় স্তরের বাম নেতার!

SIR in Bengal: 'মূল সমস্যাগুলি ৬-৭ পয়েন্ট তুলে ধরেছেন', মমতার ভূয়সী প্রশংসা জাতীয় স্তরের বাম নেতার!

SIR in Bengal:  'দেরি হলেও প্রতিবাদটা যে করার চেষ্টা করেছেন, কোর্টে যেভাবে গিয়েছেন, সেটা খাটো করে দেখতে চাইছি না'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 8, 2026, 06:56 PM IST
SIR in Bengal: 'মূল সমস্যাগুলি ৬-৭ পয়েন্ট তুলে ধরেছেন', মমতার ভূয়সী প্রশংসা জাতীয় স্তরের বাম নেতার!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কার্যকরী উদ্য়োগ নিয়েছেন'। SIR নিয়ে মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম সওয়ালের প্রশংসা করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মু্খ্যমন্ত্রী ও সিপিএম নেতা মানিক ভট্টাচার্য। বলেন, 'দেরি হলেও প্রতিবাদটা যে করার চেষ্টা করেছেন, কোর্টে যেভাবে গিয়েছেন, সেটা খাটো করে দেখতে চাইছি না'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ...

SIR মামলায় নিজে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক বলেন, 'তিনি মুখ্য়মন্ত্রী, অ্যাডভোকেট দুটোই। কিন্তু তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসিনি, আমি অ্যাডভোকেট হিসেবে এসেছি। প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী কথাই এসেছে'।

মানিকের কথায়, 'ভালোই তো। তিনি গিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলি ৬-৭ পয়েন্ট তুলে ধরেছেন। আগামীকাল সোমবার প্রাথমিক শুনানির পর হাইকোর্টে যে বেঞ্চ, তারা একবার শুনবেন। আমি  দেখি, অপেক্ষা করি'। তাঁর মতে, 'যদিও শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় দেরি করে ফেলেছেন। আরও আগে তাঁর যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেরি হলেও প্রতিবাদটা যে করার চেষ্টা করেছেন, কোর্টে যেভাবে গিয়েছেন, সেটা খাটো করে দেখতে চাইছি না। আমি বলব, কার্যকরী উদ্য়োগ নিয়েছেন। দেখা যাক ভবিষ্য়তে কী দাঁড়ায়'। 

 

বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কটাক্ষ, 'মানিক সরকার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রাজনীতিবিদ।  একজন ভদ্রলোক যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত, সেটাও যখন পর্দার আড়ালে নেই, জনসমক্ষে চলে এসেছে, তখন যখন কেউ প্রশংসা করে, জানবেন কোনও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে। এটা সিপিএমের নির্দেশেই সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলে যে আঁতাত, সেকারণেই মমতার মধ্যে এখন দেবতাকে দেখতে পাচ্ছে'।

SIR সংঘাত তুঙ্গে। স্রেফ মামলা করাই নয়, সুপ্রিম কোর্টে নিজে সওয়াল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবে? গত বুধবার। যা বেনজির।শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে কমিশনকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, 'কেন বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে? কেন এসআইআর নিয়ে অযথা এত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে? বাংলায় যখন উ।সবের আবহ তখন তাদের নোটিস পাঠানো হচ্ছে। ১০০ জন বিএলও মারা গিয়েছেন। এসব শুধু বাংলাতেি কেন করা হচ্ছে? কেন অসমে নয়'? 'হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন' কটাক্ষও শোনা যায় তাঁর মুখে। এরপর সেদিন সন্ধ্যায় নবান্নে চলে আসে কমিশনের চিঠি। অত্যন্ত কড়া সেই চিঠিতে রাজ্য়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। শুধু তাই নয়, সোমবারের মধ্য়ে রিপোর্টও তলব করেছে কমিশন।

আরও পড়ুন: SIR in Bengal BIG BREAKING: বড় খবর! পিছিয়ে যাচ্ছে SIR শুনানি! বিধানসভা ভোট সময়ে না হলে কী হবে জানাল সুপ্রিম কোর্ট...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in Bengal. Supreme CourtMamata BanerjeeManik Bhattacharya
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal BIG BREAKING: বড় খবর! পিছিয়ে যাচ্ছে SIR শুনানি! বিধানসভা ভোট সময়ে না হলে কী হবে জানাল সুপ্রিম কোর্ট...
.

পরবর্তী খবর

Surat: মেয়ের বিয়ের দিন ভোরে বিষাদের সুর! নিজের রিভলভার দিয়ে শেষ করার চেষ্টার পরই কোটিপতি...