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দুর্নীতির শিকড় কতদূর! বেলেঘাটার এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি-সহ ৪ জায়গায় হানা কমিশনের

TMC Councillor Alakananda Das: কমিটিতে থাকা এক আধিকারিক জানান, অলকানন্দা দাসের বিরুদ্ধে কমিশনে একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার জেরেই ওই ৪ ঠিকানায় হানা দেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:56 PM IST
দুর্নীতির শিকড় কতদূর! বেলেঘাটার এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি-সহ ৪ জায়গায় হানা কমিশনের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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