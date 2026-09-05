/দুর্নীতির শিকড় কতদূর! বেলেঘাটার এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি-সহ ৪ জায়গায় হানা কমিশনের

অয়ন শর্মা: তৃণমূল আমলের দুর্নীতির ফাইল খুলছে একের পর এক। প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিত্ বসুর নেতৃত্বে কমিশন দিকে দিকে হানা দিচ্ছে। এবার কমিশন হানা দিল প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অলকানন্দা দাসের বাড়িতে।
অলকানন্দার ৪টি ঠিকানায় হানা দিল কমিশনের সদস্যরা। বেলেঘাটা থানার পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে চলছে অভিযান। বেলাঘাটায় অলকানন্দার নিজের বাড়ি, তাঁর বাবা অলোক দাসের বাড়ি, বেলেঘাটার চাউলপট্টি রোডের আরও দুটি ফ্ল্যাটে হানা দেন কমিটির সদস্যরা।
কমিটিতে থাকা এক আধিকারিক জানান, অলকানন্দা দাসের বিরুদ্ধে কমিশনে একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার জেরেই ওই ৪ ঠিকানায় হানা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, কাউন্সিলরের ক্ষমতার অপব্যবহার করে একাধিক নির্মাণে সাহায্য করেছেন অলকানন্দা। কোনও কোনও বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁর নামে বেআইনি সম্পত্তির একটা বহর তৈরি হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে প্রকাত্ন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ‘হাকিম পলিমেকার’ এবং ‘হাকিম কেমিক্যালস’-এ অভিযান চালায় কমিশনের প্রতিনিধিরা। ওই দুই সংস্থায় দুর্নীতির টাকার কোনও যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল আমলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেইসব অভিযোগের তদন্তের জন্যই তৈরি করা হয়েছে একটি তদন্ত কমিশন। তার মাথায় রাখা হয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিত্ বসুকে। ওইসব তদন্তের জেরে ইতিমধ্যেই একাধিক কাউন্সিলর গ্রেফতার হয়েছেন। এবার বেলেঘাটার কাউন্সিলর অলকানন্দার বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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