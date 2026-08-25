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রাজ্যের ৭২ গোষ্ঠীকে ওবিসি করে দিলেন, মুসলিমদের ৯৮ শতাংশ সংরক্ষণ পেয়ে গেল, এটাই তোষণ: শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari on Zee 24 Ghanta Conclave: মসজিদে মাইকে আজান দেওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কোনও মুসিলম দেশে মাইকের আওয়াজ পাবেন?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 25, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:38 PM IST
রাজ্যের ৭২ গোষ্ঠীকে ওবিসি করে দিলেন, মুসলিমদের ৯৮ শতাংশ সংরক্ষণ পেয়ে গেল, এটাই তোষণ: শুভেন্দু অধিকারী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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