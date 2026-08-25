/রাজ্যের ৭২ গোষ্ঠীকে ওবিসি করে দিলেন, মুসলিমদের ৯৮ শতাংশ সংরক্ষণ পেয়ে গেল, এটাই তোষণ: শুভেন্দু অধিকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তুষ্টিকরণের রাজনীতি কীভাবে গত সরকারের আমলে হয়েছে তা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে বিজেপি সরকারের একশো দিনে জি ২৪ ঘণ্টার মেগা কনক্লেভে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের এজেন্ডা ছিল মাত্র দুটো। একটি হল হাই অ্যাপিজমেন্ট। তুষ্টিকরণ, তোষণ। দ্বিতীয়টি হল ভাতা।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ও ভাতা দেওয়াকে তুষ্টিকরণ বলে নিশান করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আগের সরকারের যিনি মালিক ছিলেন তিনি যোগ বিয়োগ করতেন। ম্যাজির ফিগার পেতে গেলে ৪৫ পার্সেন্ট ভোট দরকার। আমি যদি ৩০-৩২ শতাংশ বিশেষ কমিউনিটিকে কনসলিডডেট করতে পারি তাহলে কাজ হয়ে যাবে। এটা কী ধরনের তোষণ?
রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ওবিসি কমিশন বলে দিল, এই ১১০টা জাতি অন্য়ান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে হিন্দুও আছে, ১৭টা মুসলিম কমিউনিটিও রয়েছে। ওখানে হিন্দু-মুসলিম দেখা হয় না। কোনও সরকারেই করে না। রাজ্যে যিনি ছিলেন তিনি কী করলেন? তিনি দেখলেন এদের চাকরি দিতে পারি না পারি, খেতে পাক না পাক একটা সার্টিফিকেট তো দিয়ে দিতে পারি! তাই ৭২টি মুসলিম কমিউনিটিকে ওবিসি করে দিলেন। অর্থাত্ পুরো মুসলিম জনগোষ্টীর ৯৮ শতাংশ ওবিসির আওতায় চলে এলেন। মূল যারা ওবিসি, তারা হয়ে গেল ওবিসি বি। আর উনি ভোট ব্য়াংকের তোষণের জন্য যা করলেন তারা হয়ে গেল ওবিসি। এটাই হল তোষণ।
ইমাম ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একদিন নেতাজি ইন্ডোরে ডেকে পাঠালেন ইমাম সাহেবদের। বললেন আপনাদের ২০০০ টাকা ভাতা দেব। ইমাম সাহেবরা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, মোয়াজ্জিমদেরও কিছু দিতে হবে। তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ওদেরকেও ১০০০ টাকা দেব। কয়েক হাজার পুরোহিতকেও টাকা দিয়েছিল পরে। তারা পুরোহিত নাকি অন্যকিছু জানি না। পদ্ধতি কী? ইমামরা বললেন, আমরা বলে দিচ্ছি কাদেরকে দিতে হবে ভাতা। তিনটে লোক লাগবে যারা বলে দেবে ইনি ইমাম। আর ইমাম বলে দেবে ইনি মোয়াজ্জিম। এই করে বছরে ৪০০ কোটি টাকা ১ লাখ ১০ হাজার ইমাম ও মোয়াজ্জিমদের বছর দেওয়া হত। গত সপ্তাহে একটা ফাইল এল আমার কাছে। সেখানে বলা হয়েছে ২৭ জন সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া মুসলিম ছাত্রকে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দিতে হবে। আমি বললাম, এটা কি আগে দেওয়া হত? বললেন বিগত ৭-৮ বছর দেওয়া হত। আমি বললাম মাইনোরিটি ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মানে কী? মাইনোরিটি কারা? তারা মুসলিম, খ্রিষ্টান, পার্সি, জৈন, বৌদ্ধ এমন গ্রুপগুলোকই মাইনোরিটি বলা হয়েছে। তাহলে শুধু মুসলিম কেন? কিছু দিন আগে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মাধ্যমিকে ১-২০-র মধ্যে থাকা ছাত্রদের সংবর্ধনা দিয়ে, ফুল, মিষ্টি, ল্য়াপটপ দিয়েছি। তাদের মধ্যে অনেকে মুসলিম পড়ুয়া ছিল। যারা কৃতিত্বের সঙ্গে ওই ২০ জনের মধ্যে এসেছে। তাহলে আলাদা করে দেওয়া হবে কেন? এটা হল অ্যাপিজমেন্ট।
মসজিদে মাইকে আজান দেওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কোনও মুসিলম দেশে মাইকের আওয়াজ পাবেন? ৫৬টি মুসলিম দেশ রয়েছে। এরকম হিউজ মাইকের আওয়াজ? আমি বললাম মাইক বাজান, কিন্তু শব্দ প্রেমিসেসের মধ্য়ে রাখুন। এভাবে জোরে মাইক বাজানের অনুমতি দেওয়া হল অ্যাপিজমেন্ট। গোটা পৃথিবীর হিন্দুরা প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন স্নান করতে। ৬৬ কোটি হিন্দু। গোটা পৃথিবীর হিন্দুরা এসেছে স্নান করেছ। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ওটা মহাকুম্ভ নয় মৃত্যুকুম্ভ। রাম মন্দিরের ইনগোরেশেনে ওড়িশার সিএম-সহ অন্যান্য বহু রাজ্যের সিএম গিয়েছিলেন। একমাত্র একজন মুখ্যমন্ত্রী যাননি। এটও হল তোষণের ছোট্ট উদাহরণ।
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