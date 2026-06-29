'সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে': সকালে গ্রেফতার, বিকেলেই জামিন ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ শামস ইকবালের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সকালে গ্রেফতারি, আর বিকেলেই জামিন! আদালতে আইনজীবী জানিয়ে দিলেন, 'সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে'। হাজার টাকার বন্ডে জামিন পেয়ে গেলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর, ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ শামস ইকবাল।
তোলাবাজির অভিযোগ কড়া পদক্ষেপ। রবিবার রাতে প্রথমে আটক করা হয় গার্ডেনরিচ এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর শামস ইকবালকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। শেষপর্যন্ত গ্রেফতার করা হয় শামসকে। কিন্তু বিকেল গড়াতেই জামিন পেলেন তিনি।
কীভাবে? এদিন বিকেলে আলিপুর কোর্টে গিয়ে মামলা প্রত্য়াহার করে নেন অভিযোগকারী। আইনজীবী জানান, অভিযোগকারীর সঙ্গে শামস ইকবালের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। তার জন্য অভিযোগ জানান। অভিযোগ প্রত্য়াহার করে নিয়েছেন। বিচারক জানতে চান, 'ভয় পেয়ে তুলে নিচ্ছেন না তো'? অভিযোগকারীর স্পষ্ট জবাব, 'না'। বিচারক বলেন, 'হলফনামা দিচ্ছে। অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যাবেন'। অভিযোগকারী বলেন, 'অসুবিধা নেই'। অভিযুক্তের আইনজীবীর মন্তব্য, মিয়া বিবি রাজি তো কেয়া কারেগা কাজি'।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শামস ইকবাল এবং তার দলবল ৭০ লক্ষ টাকা তোলা নেয় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি সেই ব্যবসায়ীকে আবারও টাকার জন্য হুমকি দেওয়া শুরু করে শামসের অনুগামীরা। ক্রমাগত হুমকি ও চাপ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওই ব্যবসায়ী পুলিসের দ্বারস্থ হন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন কাউন্সিলরকে।
কে এই শামস ইকবাল?
কলকাতার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শামস ইকবাল অত্যন্ত পরিচিত নাম। তাঁর রাজনৈতিক উত্থান এবং জীবনযাত্রা নিয়ে এর আগেও বহু চর্চা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে তৃণমূলের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। পুলিস সূত্রে খবর, গার্ডেনরিচে পুলিস কর্মী তাপস চৌধুরী খুনকাণ্ডে অভিযুক্ত হন মুন্না ইকবাল। গুলি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ ইকবালকে। মুন্না ইকবালও তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন। একইসঙ্গে ছিলেন ১৫ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান। গুলি কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পর কাউন্সিলর হন শামস ইকবাল। কোটি টাকার গাড়ি চড়ার শখ রয়েছে শামসের। ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভার একটি রিভিউ মিটিংয়ে কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল লাল 'অ্যাস্টন মার্টিন' গাড়ি নিয়ে এসে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। গত বছরও একইভাবে কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে কর্পোরেশনে এসে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। শামস ইকবাল ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সম্প্রতি রেড রোডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছিল শামসকে।
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