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'সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে': সকালে গ্রেফতার, বিকেলেই জামিন ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ শামস ইকবালের!

Shams Iqbal bail:  এদিন বিকেলে আলিপুর কোর্টে গিয়ে মামলা প্রত্য়াহার করে নেন অভিযোগকারী। আইনজীবী জানান, অভিযোগকারীর সঙ্গে শামস ইকবালের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। তার জন্য অভিযোগ জানান। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 29, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:32 PM IST
'সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে': সকালে গ্রেফতার, বিকেলেই জামিন ফিরহাদ ঘনিষ্ঠ শামস ইকবালের!
Image Credit: সকালে গ্রেফতার, বিকেলেই জামিনSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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