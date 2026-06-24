/হেনস্থার আশঙ্কা? তারাতলার ১০০ মিটার দূর থেকেই ফিরতে হল প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদকে

রক্তিমা দাস: হেনস্থার আশঙ্কা? তারাতলায় দুর্ঘটনাস্থল একশো মিটার দূর থেকে ফিরে যেতে হল খোদ কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে! বর্তমান পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে চাইল না পুলিস।
শহরে বিপর্যয়। ভরদুপুরে তারাতলায় ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ গোডাউন। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তারাতলায় পৌঁছন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু তাঁকে ফিরে যেতে বলা হয় পুলিসের তরফেই। কারণ, ঘটনাস্থলে গিয়ে হেনস্থার মুখে পড়তে হয় ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর আনোয়ার খান। তাঁকে রীতিমতো মারধর করে বের করে দেওয়া হয় বলে খবর। সেই ঘটনার কথায় মাথায় রেখেই ফিরহাদকে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে পুলিস। প্রাক্তন মেয়রও আর কথা বাড়াননি।
জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়া গোডাউনটি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়। শম্ভু বেরা অভিশপ্ত গোডাউনের মালিক। এখনও পর্যন্ত ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ধ্বংস্তূপের নীচে আটকে পড়ছেন বহু শ্রমিক। প্রায় ৩০-৪০ জন।
শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হচ্ছে ধ্বংসস্তুপের চাঁই। আরও গ্যাস কাটার আনা হয়েছে। আনা হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডারও। ড্রোন নিয়ে এসেছে সেনা। এরিয়াল সার্ভে করে রেসকিউ অপারেশন চলবে। এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫ জনকে। নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়তেই, দুটো ফ্লোর একসঙ্গে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। তাই উদ্ধারকাজ অত্যন্ত বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তারাতলা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে খোলা কন্ট্রোল রুমের নাম্বার-
1070
8697981070
033 22143526
033 22535185
এখনও পর্যন্ত যে যে আহতদের নাম-পরিচয় জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন,
১) দুর্বাশা মাল্লাম (৫৬)
২) মানিকচাঁদ কুমার (২২)
৩) শহিদ কুমার (২৬) প্রমুখ।
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