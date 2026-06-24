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হেনস্থার আশঙ্কা? তারাতলার ১০০ মিটার দূর থেকেই ফিরতে হল প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদকে

taratala warehouse collapse:   এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫ জনকে। নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়তেই, দুটো ফ্লোর একসঙ্গে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। তাই উদ্ধারকাজ অত্যন্ত বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:55 PM IST
হেনস্থার আশঙ্কা? তারাতলার ১০০ মিটার দূর থেকেই ফিরতে হল প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদকে
Image Credit: ১০০ মিটার দূর থেকেই ফিরতে হল প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদকে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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হেনস্থার আশঙ্কা? তারাতলার ১০০ মিটার দূর থেকেই ফিরতে হল প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদকে
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