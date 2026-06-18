/কয়লা পাচার মামলায় ব্রেক থ্রু! ইডির হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন ওসি

নান্টু হাজরা: কয়লা পাচার মামলার ব্রেক থ্রু। ইডির হাতে গ্রেফতার বুদবুদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল। তদন্তে অসহযোগিতার কারণে এই গ্রেফতারি বলে খবর।
এখন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এসবি দপ্তরে কর্মরত মনোরঞ্জন। কয়লা পাচার কাণ্ডে আগেই নাম জড়িয়েছে তাঁর। বস্তুত, বেশ কয়েকবার হাজিরা এড়িয়ে যান এই পুলিস আধিকারিক। অবশেষে আজ, বৃহস্পতিবার কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে আসেন তিনি। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব।
ইডি সূত্রে খবর, বয়ানে অসঙ্গতিই শুধু নয়, বহু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান মনোরঞ্জন। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, । কয়লা পাচারের সঙ্গে জড়িতদের হাতে টাকা পৌঁছে দিতেন মনোরঞ্জন। চলতি মাসে দুর্গাপুরের বাড়িতেও অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা।
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