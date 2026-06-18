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কয়লা পাচার মামলায় ব্রেক থ্রু! ইডির হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন ওসি

কয়লা পাচার মামলার ব্রেক থ্রু। ইডির হাতে গ্রেফতার  বুদবুদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল। তদন্তে অসহযোগিতার কারণে এই গ্রেফতারি বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:45 PM IST
কয়লা পাচার মামলায় ব্রেক থ্রু! ইডির হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন ওসি
Image Credit: কয়লা পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার প্রাক্তন ওসি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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