/Sabyasachi Dutta Arrested: টানা জেরা, বয়ানে অসঙ্গতি! ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার ২৬-এর TMC প্রার্থী সব্যসাচী

অয়ন ঘোষাল: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস। তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল টাকার তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। সোমবার রাতে নিউটাউনে নিজের ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের শেষে গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। তবে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিধাননগর উত্তর থানার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, ছাব্বিশের নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন সব্যসাচী।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তথা ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্তর বিরুদ্ধে থানায় FIR দায়ের করেন মধুসূদন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি। তিনি সল্টলেকের বাসিন্দা। পেশায় ব্যবসায়ী। সব্যসাচীর বিরুদ্ধে তিনি খুনের হুমকি, মানসিক নির্যাতন এবং তোলাবাজির অভিযোগ করেছেন।
মধুসূদন চক্রবর্তী ছাড়াও আরও একাধিক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১ কোটিরও বেশি টাকার তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যে রাজারহাটের ২১১ রোড লাগোয়া রাইগাছি এলাকার একটি অভিজাত আবাসন থেকে গ্রেফতার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক। বিধানসভা নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তিনি।
পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা রাশি রাশি অভিযোগ খণ্ডন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন সব্যসাচী। গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। মধুসূদন চক্রবর্তীর থেকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সব্যসাচী দত্ত। জানা গিয়েছে, সাড়ে ৯ টায় মেডিক্যাল করাতে নিয়ে যাওয়া হবে সব্যসাচীকে। তারপর বেলা ১১ টায় বিধাননগর আদালতে পেশ করা হবে।
প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন সব্যসাচী। ৩৪,৫৫৮ ভোটের ব্যবধানে তিনি হেরে যান। দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে বিজেপিতে যোগ দেন সব্যসাচী দত্ত। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে আরও চওড়া হচ্ছে তৃণমূলের ফাটল। গত সোমবার লোকসভার ২৮ জন তৃণমূল সাংসদের মধ্যে ২০ জনই মমতাকে ছেড়ে যোগ দিতে চান NDA জোটে বলে প্রকাশ করেছেন। সেই নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন দলের ২০ বিদ্রোহী সাংসদ। তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে স্পিকার চিঠি দিয়েছে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'সহকর্মী সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত লোকসভায় আমিই তৃণমূলের মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদে রয়েছি এবং সেই দায়িত্বেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি'।
এর পাশাপাশি, গতকালই ইস্তফা দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ সুভেন্দুশেখর রায়। সেই তালিকায় ভেসে আসে কোয়েল মল্লিকেরও নাম। আরও জল্পনা যে, ইস্তফার তালিকায় যোগ দিতে পারেন বেশ কয়েকজন।
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