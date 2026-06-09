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Sabyasachi Dutta Arrested: টানা জেরা, বয়ানে অসঙ্গতি! ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার ২৬-এর TMC প্রার্থী সব্যসাচী

Former TMC MLA Sabyasachi Dutta Arrested: সল্টলেকের ব্যবসায়ী মধুসূদন চক্রবর্তী সোমবার বিকেলে থানায় FIR করেন। তাঁর অভিযোগ, সব্যসাচী দত্ত তাঁর থেকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। টাকা চাওয়ায় তাঁকে মানসিক নির্যাতন ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। অন্য আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর থেকেও তোলা নেওয়ার অভিযোগ আছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:49 AM IST
Sabyasachi Dutta Arrested: টানা জেরা, বয়ানে অসঙ্গতি! ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার ২৬-এর TMC প্রার্থী সব্যসাচী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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