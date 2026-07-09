/বাংলার রাজনীতিতে মেগা ওলটপালট: পদ্মশিবিরে সুখেন্দু-সুস্মিতা-প্রকাশ, রাজ্যসভা উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূলের তিন ‘হেভিওয়েট’ বিজেপিতে, নবান্নে প্রসেনজিত্‍

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য রাজনীতিতে ফের প্রলয়। বড় ওলটপালটের ইঙ্গিত বিজেপি-তৃণমূলে। রাজনৈতিক দলগুলোতেও বড় ঝড়। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিজেপি কার্যালয়ে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ--সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক বিজেপিতে যোগদান করলেন।
গত সোমবারই কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়। তার পরেই এই তিন নেতার পদ্মশিবিরে যোগদানের জল্পনা এখন তুঙ্গে। একই সঙ্গে আসন্ন রাজ্যসভা উপনির্বাচনে তাঁরা বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হচ্ছেন কি না, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
উপনির্বাচনের প্রেক্ষাপট
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শূন্য রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে। আগামী ২৪ জুলাই এই ভোটগ্রহণ হবে এবং ১৪ জুলাই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। উল্লেখ্য, সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কারণেই এই তিনটি আসন শূন্য হয়েছিল।
কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই উপ-নির্বাচন?
গত ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা হারিয়েছে এবং রাজ্যে নতুন সরকার গড়েছে বিজেপি।
এর পর থেকেই মমতাপন্থী তৃণমূলের অন্দরে নজিরবিহীন ভাঙন দেখা দিয়েছে। লোকসভার ২০ জন সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে দল ছেড়ে এনসিপিআই (NCPI) নামে নতুন দল গড়ে এনডিএ (NDA) শিবিরকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
অন্যদিকে, রাজ্য বিধানসভাতেও তৃণমূলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৬০ জনেরও বেশি বিধায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই মুহূর্তে বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যা ২০৮, সেখানে ক্ষয়ে যাওয়া তৃণমূলের হাতে রয়েছে মাত্র ৮০টি আসন। রাজ্যসভায় একজন প্রার্থীকে জেতাতে অন্তত ৭০টি ভোটের প্রয়োজন। ফলে অঙ্কের বিচারে তিনটি আসনেই বিজেপির জয় এখন কার্যত নিশ্চিত।
এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই তৃণমূলের তিন রাজ্যসভা সাংসদ-- সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক গত জুন মাসে পদত্যাগ করেন। ফলে খালি হওয়া এই তিনটি আসনের উপ-নির্বাচন এখন ক্ষমতার বড় পরীক্ষা।
প্রার্থী তালিকা নিয়ে জল্পনা
রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠক করে এই তিন নেতার যোগদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন। এর পরেই আজ রাতে বা আগামীকালই রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বিজেপি, যেখানে সদ্য দলত্যাগী এই প্রাক্তন সাংসদদের নাম থাকার সম্ভাবনা প্রবল।
এরই মধ্যে জল্পনা উস্কে দিয়ে আজ বিকেলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে যান টলিউড তারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গত সোমবারই অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, লকেট চট্চেপাধ্যায়-সহ হেভিওয়েট বিজেপি নেতারা প্রসেনজিতের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তার পরেই নবান্নে প্রসেনজিতের উপস্থিতি এই বৈঠক অভিনেতাকেও রাজ্যসভায় পাঠানোর জল্পনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায় ও ইউসুফ পাঠানও নবান্নে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁদের উরস্থিতি শুধুই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত্ না কি এর পিছনে রয়েছে অন্য অংক- তা নিয়েই ডের জল্পনা।
তৃণমূলের অস্তিত্বের সংকট
পাল্টা প্রার্থী দেওয়া নিয়ে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। দল দুটি শিবিরে (মমতা বনাম ঋতব্রত) ভাগ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রতীক চিহ্ন ফ্রিজ হওয়ার আশঙ্কায় তারা ব্যাকফুটে। ভাঙনের জেরে একটি আসনে জেতার মতো প্রয়োজনীয় ৭০টি ভোট জোগাড় করাও এখন তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কেন এই ভোট মোদী সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
এই তিন আসনে বিজেপি জিতলে সংসদের উচ্চকক্ষে এনডিএ-র শক্তি আরও বাড়বে। আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বাদল অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ এবং আসন পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি পাশ করাতে কেন্দ্রের মোদী সরকারের জন্য এই জয় অত্যন্ত জরুরি। লোকসভা ও রাজ্যসভা—উভয় কক্ষেই এনডিএ-র ম্যাজিক ফিগার ছোঁওয়ার পথ এই তিন আসনের হাত ধরে অনেকটাই মসৃণ হতে চলেছে।
বিধানসভার অঙ্কে অ্যাডভান্টেজ বিজেপি
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান আসন সংখ্যার হিসাবে এই তিনটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত।
বিজেপির আসন: ২০৮টি
তৃণমূলের আসন: ৮০টি (যা এখন দুই ভাগে বিভক্ত)
রাজ্যসভার একটি আসনে জিততে অন্তত ৭০টি ভোট প্রয়োজন। তৃণমূলের মোট ৮০ জন বিধায়ক থাকলেও দল ভাগ হয়ে যাওয়ায় মমতা পন্থী বা ঋতব্রত পন্থী-- কোনও শিবিরের পক্ষেই এককভাবে প্রার্থী জেতানো অসম্ভব। উল্টে তৃণমূলে ক্রস ভোটিং হলে বিজেপির ভোট আরও বাড়তে পারে। গুঞ্জন রয়েছে, সদ্য তৃণমূলত্যাগী দুই প্রাক্তন সাংসদই বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হতে পারেন।
এদিকে দল ও প্রতীক নিয়ে মমতা বনাম ঋতব্রত লড়াই নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত পৌঁছেছে। নিয়ম মেনে কমিশন হয়তো তৃণমূলের নাম ও প্রতীক সাময়িকভাবে ফ্রিজ (স্থগিত) করে দুই পক্ষকে আলাদা অস্থায়ী নাম ও প্রতীক দিতে পারে। এই চরম অস্তিত্বের সংকটে দুই শিবিরই প্রার্থী দেওয়া নিয়ে দোটানায় রয়েছে।
দিল্লির সংসদে কী ভাবে হিসাব বদলাবে?
রাজ্যসভার মোট ২৪১টি আসনের মধ্যে বর্তমানে এনডিএ-র হাতে রয়েছে ১৫২টি আসন। বাংলা থেকে এই ৩টি আসন জিতলে রাজ্যসভায় বিজেপির শক্তি আরও বাড়বে। তবে আসল চমক অপেক্ষা করছে আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বাদল অধিবেশনে।
গত এপ্রিলে সংবিধানে ১৩১তম সংশোধনী বিল (মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল) পাস করাতে গিয়ে লোকসভায় ধাক্কা খেয়েছিল কেন্দ্র। বিল পাসের জন্য ৩৫২টি ভোটের প্রয়োজন থাকলেও সরকারের পক্ষে পড়েছিল ২৯৮টি ভোট।
এবার কিন্তু সমীকরণ সম্পূর্ণ আলাদা:
১. এনডিএ-কে সমর্থন দিচ্ছে তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসা ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ।
২. সঙ্গে রয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবির থেকে বেরিয়ে আসা একনাথ শিন্ডের শিবসেনার ৬ জন সাংসদ।
৩. এই হিসাবে এনডিএ-র নিজস্ব শক্তিই দাঁড়িয়েছে ৩২৪ জন।
এর বাইরে যদি 'ইন্ডিয়া' জোট থেকে দূরত্ব বাড়ানো ডিএমকে (DMK)-র ২২ জন সাংসদ এবং আকালি দল বা এআইএডিএমকে-র মতো দলগুলি সমর্থন করে, তবে বিল পাসের জন্য প্রয়োজনীয় ৩৫২টি ভোট জোগাড় করা মোদী সরকারের জন্য মোটেও কঠিন হবে না। ফলে কলকাতার রাইটার্স বা নবান্নের হাতবদল এবার দিল্লির সংসদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে।
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