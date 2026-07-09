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বাংলার রাজনীতিতে মেগা ওলটপালট: পদ্মশিবিরে সুখেন্দু-সুস্মিতা-প্রকাশ, রাজ্যসভা উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূলের তিন ‘হেভিওয়েট’ বিজেপিতে, নবান্নে প্রসেনজিত্‍

Sukhendu Sekhar Roy, Sushmita Dev, Prakash Chik Baraik joined BJP: গত সোমবারই কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়। তার পরেই এই তিন নেতার পদ্মশিবিরে যোগদানের জল্পনা এখন তুঙ্গে। একই সঙ্গে আসন্ন রাজ্যসভা উপনির্বাচনে তাঁরা বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হচ্ছেন কি না, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:00 PM IST
বাংলার রাজনীতিতে মেগা ওলটপালট: পদ্মশিবিরে সুখেন্দু-সুস্মিতা-প্রকাশ, রাজ্যসভা উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূলের তিন ‘হেভিওয়েট’ বিজেপিতে, নবান্নে প্রসেনজিত্‍
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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