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একুশে জুলাইয়ের আগে ফের ধাক্কা! মমতার হাত ছাড়লেন প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী

Manish Gupta quits TMC:  'আমাকে গত পাঁচ ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে ব্য়বহার করা হয়নি। আক্ষেপ বলব না, তবে এই ধরণের অনেক কারণই তো রয়েছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 16, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:28 PM IST
একুশে জুলাইয়ের আগে ফের ধাক্কা! মমতার হাত ছাড়লেন প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী
Image Credit: তৃণমূল ছাড়ছেন মণীশ গুপ্তSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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