/একুশে জুলাইয়ের আগে ফের ধাক্কা! মমতার হাত ছাড়লেন প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী

প্রবীর চক্রবর্তী: কেউ আর থাকতে চাইছেন না কেউ। একে একে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন প্রায় সকলেই। ২১ জুলাইয়ের আগে এবার তৃণমূলের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত।
স্রেফ তৃণমূল কংগ্রেস নয়, রাজনীতিই ছাড়ছেন মণীশ। এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেননি। তবে সাংবাদমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন এই আমলা। তিনি বলেন, 'আমাকে গত পাঁচ ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে ব্য়বহার করা হয়নি। আক্ষেপ বলব না, তবে এই ধরণের অনেক কারণই তো রয়েছে। বয়সও এক বড় বিষয়। তাই তৃণমূল ছাড়ছি। রাজনীতিও ছেড়ে দিচ্ছি'।' মনীশের কথায়, '৮৫ বছর বয়স হল। আর রাজনীতি করব না বলে ঠিক করেছি। আমি কোনও শিবিরে নেই, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব ঠিক করেছি'।
বঙ্গ রাজনীতির এক 'বিতর্কিত' চরিত্র এই মণীশ গুপ্ত। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই মমতার সেই মহাকরণ অভিযানের সময়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন তিনি। সেদিন পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। সেই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মণীশ গুপ্তের। বিতর্কও কিছু কম হয়নি।
পরবর্তীকালে আবার সেই মণীশ গুপ্তই যোগ দেন তৃণমূলে। ২০১১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হারিয়ে যাদবপুর থেকে বিধায়ক ও মন্ত্রীও হন। ঘটনাচক্রে একুশের জুলাইয়ের আগে তৃণমূলের ছাড়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। সম্প্রতি একুশে জুলাই যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভে পুলিসের গুলি চালনার ঘটনার বিচার পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়েছেন সাংসদ কাকলী ঘোষদস্তিদার। চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, 'ঘটনার সময়ে যিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন, সেই মণীশ গুপ্তকে গ্রেফতার করে মন্ত্রী ও পরে রাজ্যসভার সাংসদ করে পুরস্কৃত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'।
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