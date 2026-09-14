Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মাথায় রুদ্রনীল! পুজো সমন্বয়ে এবার নতুন কমিটি? গণেশ চতুর্থীর দিনেই...

মাথায় রুদ্রনীল! পুজো সমন্বয়ে এবার নতুন কমিটি? গণেশ চতুর্থীর দিনেই...

Durga Puja committee:  নাম, 'পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা সমন্বয় সমিতি'। আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা হয়নি এখনও। তবে বৈঠকের জন্য প্রকাশিত ই-কার্ডে লেখা,‘শুভ গণেশ চতুর্থীর পুণ্য লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এক অভিনব প্রয়াস। আসুন আমরা সবাই দুর্গাপূজার জন্য এক জায়গায় আসি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:00 AM IST
মাথায় রুদ্রনীল! পুজো সমন্বয়ে এবার নতুন কমিটি? গণেশ চতুর্থীর দিনেই...
Image Credit: পুজো সমন্বয়ে এবার রাজ্যে এবার নতুন কমিটি?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অবশেষে খোঁজ মিলল মুকুল রায়ের পুত্রবধূর? স্ত্রীর 'খবর' জানালেন শুভ্রাংশু নিজেই!
2
3
4
5