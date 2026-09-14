/মাথায় রুদ্রনীল! পুজো সমন্বয়ে এবার নতুন কমিটি? গণেশ চতুর্থীর দিনেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় দাপট কমে গিয়েছে অনেকটাই। এবার কী অকেজো হতে চলেছে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব? রাজ্যের শাসকদল বিকল্প সমন্বয় কমিটি গড়ার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে বলে খবর। কমিটির মাথায় শিবপুরের বিজেপি বিধায়ক, বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতির চেয়ারম্যান রুদ্রনীল ঘোষ। আজ, সোমবার গণেশ চতুর্থীর দিনেই হয়ে সেই কমিটির প্রথম বৈঠক।
নাম, 'পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা সমন্বয় সমিতি'। আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা হয়নি এখনও। তবে তবে বৈঠকের জন্য প্রকাশিত ই-কার্ডে লেখা,‘শুভ গণেশ চতুর্থীর পুণ্য লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এক অভিনব প্রয়াস। আসুন আমরা সবাই দুর্গাপূজার জন্য এক জায়গায় আসি'। আমন্ত্রক হিসেবে রুদ্রনীলেরই নাম রয়েছে ই-কার্ডে। সঙ্গে পরিচয়, 'পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা সমন্বয় সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা'। বাদ যায়নি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতির চেয়ারম্যান পরিচয়ও।
বাংলায় তখন তৃণমূলের রাজত্ব। দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে সরকারের সমন্বয় রক্ষার দায়িত্বে ছিল 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'। কিন্তু এখন জমানা বদলেছে। পুজো উদ্যোক্তাদের এক ছাতার তলায় আনতে রাজ্য়ের বর্তমান শাসকদলের বিধায়কের নেতৃত্বে সমন্বয় সমিতি। তাহলে 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব' ভবিষ্য়ত্ কী? প্রশ্ন উঠেছে।
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