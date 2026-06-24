/কংক্রিটের নিচে আটকে বহু প্রাণ, এনডিআরএফ ও পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকাজে সেনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার তারাতলা এলাকায় বুধবার একটি নির্মীয়মাণ গুদাম হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ২৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এবং বেসামরিক প্রশাসনের কাছ থেকে জরুরি ডাক পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে নেমেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কম্যান্ড। উদ্ধারকাজের জন্য ভারতীয় সেনার ৪টি দলকে দ্রুত মোতায়েন করা হয়েছে।
উদ্ধারকারী সেনার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এবং মেডিকেল টিমও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে। আটকে যাওয়া মানুষদের দ্রুত বের করে আনতে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং কলকাতা পুলিসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে সেনা জওয়ানরা।
ইস্টার্ন কম্যান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মানুষদের জীবন বাঁচাতে তারা সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রবীণ সেনা কর্তারা সশরীরে উপস্থিত থেকে এই পুরো উদ্ধারকাজের তদারকি করছেন। আটকে থাকা সকলের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছে ভারতীয় সেনা। ভারী কংক্রিটের চাঁই ও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে।
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