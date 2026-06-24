Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /কংক্রিটের নিচে আটকে বহু প্রাণ, এনডিআরএফ ও পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকাজে সেনা

কংক্রিটের নিচে আটকে বহু প্রাণ, এনডিআরএফ ও পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকাজে সেনা

৪ জনকে বের করে এসএসকেএমে পাঠানো হয়েছে। এখনও ২৩ জনের মতো আটকে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে দমকল, পুলিস ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 24, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:52 PM IST
কংক্রিটের নিচে আটকে বহু প্রাণ, এনডিআরএফ ও পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকাজে সেনা
Image Credit: নিজস্ব প্রতিনিধিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি পোর্টের, কী জানাল বন্দর কর্তৃপক্ষ?
Taratala Warehouse Collapse16 min ago
2
gas connection rule42 min ago
3
Dr Congo Super Fan1 hr ago
4
Taratala Warehouse Collapse1 hr ago
5
pune lohagarh murder case2 hrs ago