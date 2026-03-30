poll workers medical facility: ভোটকর্মীদের নিখরচায় চিকিত্সা: ছাব্বিশের আগে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের
poll workers medical facility: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, ভোটে চলাকালীন যদি কেউ অসুস্থ বা আহত হন, সেক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে, এমনকী বেসরকারি হাসপাতালে নিখরচায় চিকিত্সা করাতে পারবেন।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটকর্মীদের জন্য সুখবর। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন বা দুর্ঘটনার শিকার হন, তাহলে বিনামূল্য় মিলবে চিকিত্সা। যাবতীয় খরচ বহন করবে রাজ্য সরকারই। বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্বরাষ্ট্র দফতর।
রাজ্যে ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তত্পরতা তুঙ্গে। ভোটের সময়ে ডিউটি করতে হয় সরকারি কর্মীদের। পদমর্যাদা অনুযায়ী ভোটের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে। ভোটের কাজে যুক্ত থাকেন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, ভোটে চলাকালীন যদি কেউ অসুস্থ বা আহত হন, সেক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে, এমনকী বেসরকারি হাসপাতালে নিঃখরচায় চিকিত্সা করাতে পারবেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে।
বাদ যাবেন না নিরাপত্তাকর্মীরাও। যেমন, রাজ্য পুলিস, কলকাতা পুলিস, সশস্ত্র পুলিস,হোমগার্ড, এমনকী কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ভিন্ন রাজ্য পুলিসকর্মীরাও। সরকারি সূত্রে খবর, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে সাধারণত যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, সেই একই সুবিধা পাবেন ভোটকর্মীরাও। থাকবে ক্যাশলেস ব্যবস্থাও। যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে কোনও সমস্য়া না হয়।
