English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Partha Chatterjee: আড়াই বছর পর অবশেষে শাপমুক্তি? পুজোর আগেই জামিন পাবেন পার্থ!

Partha Chatterjee: পুজোর আগেই জেল মুক্তি হতে পারে পার্থর? প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় জামিনের শুনানির আবেদন শেষ। কিন্তু প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সেই আশায় একেবারেই জল ঢালল আদালত।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 15, 2025, 03:16 PM IST
Partha Chatterjee: আড়াই বছর পর অবশেষে শাপমুক্তি? পুজোর আগেই জামিন পাবেন পার্থ!

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও বিক্রম দাস: অগাস্টে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই মামলাতে জামিন পান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তখনও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ঝুলিতে ছিল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা। সেই মামলায় জামিনের শুনানির আবেদন সোমবার শেষ হল। এই মামলায় জামিন মঞ্জুর হলেই জেলমুক্তি হবে তাঁর। এই আশাতেই চাতক পাখি হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জামিন মঞ্জুর হলেই পুজোর আগে জেল মুক্তি হতে পারে পার্থর!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Betting Scam: সাধারণ স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে টাকার পাহাড়! ঠাকুরঘর, বিছানায় বান্ডিল বান্ডিল নগদ... পরিমাণ জানলে মাথা ঘুরবে...

তবে পার্থর আশায় একেবারেই জল ঢেলে দিল আদালত। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, এই মামলার তদন্ত শেষ হবে না। রিজওয়ানূর, সারদা মামলার তদন্ত এখনও চলছে। সিবিআই তদন্ত করে চলছে।

অন্যদিকে, এসএসসি নবম দশম শ্রেণীর সিবিআই এর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ ২৬ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করল আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালত। সেখানে পার্থর আইনজীবী প্রশ্ন করেন যে, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগ আনা হয়েছে। 

আরও পড়ুন:Finance Ministry Official Death: বেপরোয়া BMW-র ধাক্কা, তারপরই বাস এসে পিষে দিল অর্থদফতরের অফিসারকে! দুর্ঘটনার পর ১৭ কিমি দূরে...

আইনজীবীর পালটা বিচারক বলেন, 'আমি যেটুকু কেস ডায়েরি দেখেছি, যেকোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ক্ষেত্রে ফাইল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। সরাসরি এসএসসি ও শিক্ষাদফতরে গিয়েছে।' আইনজীবী বলেন, 'সেটা সিবিআই-এর অভিযোগ মাত্র। কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষীর বয়ান নেই যে উনি আইনি বা বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত। সব ভিত্তিহীন অভিযোগ, জামিনের আবেদন করছি।'

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সাল থেকে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এখনও তিনি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারেই রয়েছেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Partha Chatterjee BailSSC Scam UpdateZee 24 Ghantapartha chatterjee newsBengal Politics
পরবর্তী
খবর

PM Modi in Kolkata: শহরে প্রধানমন্ত্রী! নিরাপত্তার কড়া ঘেরাটোপে মহানগরী! একাধিক পথে নজরদারি, বন্ধ রাস্তা...
.

পরবর্তী খবর

Indigo Flight: টেকঅফের জন্য দুরন্ত গতিতে দৌড়েও উড়তে পারল না ইন্ডিগোর বিমান, আচমকা ব্রেক! ক...