West Bengal School-College Puja Holiday: উত্সবের মুখেই দুর্যোগ! তৃতীয়া থেকেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...
West Bengal Durga Puja Holiday: শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর টুইটার হ্য়াণ্ডেলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ছুটি জানিয়ে দিলেন। অর্থাত্ আগামীকাল থেকেই পুজোর ছুটি।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: পুজোয় আগাম ছুটি ঘোষণা মমতার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমস্ত সরকারি অফিস ও স্কুলে পুজোর ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২৬ তারিখ থেকে এমনিতেই পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। তার আগেই ছুটি ঘোষণা হয়ে গেল সরকারি কর্মীদের জন্য। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর টুইটার হ্য়াণ্ডেলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ছুটি জানিয়ে দিলেন। অর্থাত্ আগামীকাল থেকেই পুজোর ছুটি।
এক অভূতপূর্ব দুর্যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশে এই দুর্যোগে ছাত্রছাত্রীদের স্বস্তি দিতে এবং দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে আগামী কাল এবং পরশু, অর্থাৎ ২৪ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত…
— Bratya Basu (@basu_bratya) September 23, 2025
