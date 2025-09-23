English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
 West Bengal Durga Puja Holiday: শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর টুইটার হ্য়াণ্ডেলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ছুটি জানিয়ে দিলেন। অর্থাত্‍ আগামীকাল থেকেই পুজোর ছুটি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 01:59 PM IST
West Bengal School-College Puja Holiday: উত্‍সবের মুখেই দুর্যোগ! তৃতীয়া থেকেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: পুজোয় আগাম ছুটি ঘোষণা মমতার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমস্ত সরকারি অফিস ও স্কুলে পুজোর ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২৬ তারিখ থেকে এমনিতেই পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। তার আগেই ছুটি ঘোষণা হয়ে গেল সরকারি কর্মীদের জন্য। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর টুইটার হ্য়াণ্ডেলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ছুটি জানিয়ে দিলেন। অর্থাত্‍ আগামীকাল থেকেই পুজোর ছুটি। 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Mamata BandyopadhyayPuja Vaccationwest bengal govtschoolKolkata Waterloggedcollegevaccation announcementnatural calamity
