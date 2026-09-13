/টানা ৫ দিন চক্ররেলের পরিষেবায় বিরাট রদবদল! না জানলেই কপালে ভোগান্তি

অয়ন ঘোষাল: গণেশ ও বিশ্বকর্মা বিসর্জনের জন্য় এবার কলকাতায় চক্র রেলে বড়সড় বদল। টানা ৫ দিন পরিষেবা আংশিক বন্ধ। রাজ্যের অনুরোধে একাধিক ট্রেনে যাত্রা সংক্ষিপ্ত ও বেশ কয়েকটি ট্রেনকে ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল।
কলকাতায় গঙ্গার নিচ দিয়ে যেমন চলে মেট্রো, তেমনি গঙ্গার পাশে ছোটে ট্রেন। পোশাকি নাম, চক্ররেল। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, বিসর্জনের সময়ে গঙ্গার ঘাট ও আশেপাশে এলাকার প্রচুর ভিড় হয়। সেকারণে দুর্ঘটনা এড়াতে ও বিসর্জন সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্যে তরফে চক্ররেল চলাচলে নিয়ন্ত্রণের অনুরোধ করা হয়েছে। সেই অনুরোধ মেনেই এই ব্যবস্থা।
পূর্ব রেলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর। এই ৫ দিনে এগারোটি ট্রেন চলাচলে বদল আসছে। এর মধ্যে ৩০১২২, ৩০৩১২ এবং ৩০৩১৪ নম্বরের তিনটি চক্র রেল ইএমইউ লোকালকে টালা স্টেশনেই থামিয়ে দেওয়া হবে। আর এগোবে না। উলটো পথে ৩০৩৩১, ৩০১১১ এবং ৩০১২৩ নম্বরের তিনটি ট্রেন টালা স্টেশন থেকে ছাড়বে। একইভাবে ৩০৭১১ নম্বরের একটি ট্রেনকে বালিগঞ্জ স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হবে।
এদিকে ভিড় এড়াতে বেশ কয়েকটি ট্রেন চলবে ঘুরপথে। যেমন,৩০৩৩২ নম্বরের ট্রেন। কাঁকুড়গাছি রোড জংশন - বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাট পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। আবার ৩০৩৫৩, ৩০১৩৫ এবং ৩০৩১৩ নম্বরের তিনটি ট্রেন মাঝেরহাট থেকে বালিগঞ্জ - কাঁকুড়গাছি রোড হয়ে ঘুরপথে চলবে। ৩০৩১৭ নম্বরের ট্রেনটি বালিগঞ্জ থেকে ছেড়ে বালিগঞ্জ জংশন - কাঁকুড়গাছি রোড হয়ে যাবে। এছাড়া ৩০৪১৬ নম্বরের ট্রেনটি মাঝেরহাটে পর্যন্ত চলবে এবং ৩০৪৫১ নম্বরের ট্রেনটি মাঝেরহাট থেকেই ছাড়বে।
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই কয়েকদিন যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে। তাই যাত্রীদের স্টেশনে ঘোষণা শুনে ট্রেনে ওঠার অনুরোধ করা করা হচ্ছে। ২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার থেকে চক্র রেলের পরিষেবা ফের স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।
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