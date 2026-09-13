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টানা ৫ দিন চক্ররেলের পরিষেবায় বিরাট রদবদল! না জানলেই কপালে ভোগান্তি

Kolkata Circular Railway: পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, বিসর্জনের সময়ে গঙ্গার ঘাট ও আশেপাশে এলাকার প্রচুর ভিড় হয়।  সেকারণে দুর্ঘটনা এড়াতে ও বিসর্জন সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্যে তরফে চক্ররেল চলাচলে নিয়ন্ত্রণের অনুরোধ করা হয়েছে। সেই অনুরোধ মেনেই এই ব্যবস্থা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 13, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:55 PM IST
টানা ৫ দিন চক্ররেলের পরিষেবায় বিরাট রদবদল! না জানলেই কপালে ভোগান্তি
Image Credit: চক্ররেলের সময়সূচিতে বিরাট রদবদল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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