Garden Reach Mini Destroyer: কলকাতার গঙ্গায় ইরানযুদ্ধের উত্তাল ঢেউ? গার্ডেনরিচে ভয়ংকর 'মিনি ডেস্ট্রয়ার' কেন?

Indian Navy Mini Destroyer Garden Reach: ৩০০০ টন নিউ জেনারেশন কর্ভেটে। এই যুদ্ধজাহাজগুলি তৈরি করবে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এবং গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এই প্ল্যাটফর্মগুলি ভারতের নৌশক্তিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 25, 2026, 06:16 PM IST
যুদ্ধের কাঁপুনি এতদূর অনুভূত হচ্ছে, না কি অন্য কোনও রহস্য?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার (kolkata) গঙ্গায় কি ইরানযুদ্ধের (Iran War) ঢেউ? শহরের আকাশে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের ধোঁয়া? কেন এ কথা উঠছে? সারা বিশ্ব যখন ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল (Iran Israel US War) যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময়ই ভারতীয় সেনার বড় সিদ্ধান্ত। শক্তি বাড়তে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা (Indian Navy)। ৩০০০ টন নিউ জেনারেশন কর্ভেটে (Next-Generation Corvette) 'মিনি ডেস্ট্রয়ার' (Mini Destroyer) এই মুহূর্তে সমুদ্রশক্তিতে বড় সাফল্য ভারতের (India)।

নেক্সট জেনারেশন কর্ভেট

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য প্রায় ৪০০০০ কোটি টাকায় ৮টি নেক্সট জেনারেশন কর্ভেট কেনার পরিকল্পনা এখন আরও স্পষ্ট আকার নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই জাহাজগুলি শুধু কর্ভেট নয়, কার্যত মিনি ডেস্ট্রয়ার লেভেলের ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এই যুদ্ধজাহাজগুলি তৈরি করবে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE) এবং গোয়া  শিপইয়ার্ড লিমিটেড (GSL)। সম্পূর্ণ দেশীয় নকশায় ডিজাইন করা ও দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এই প্ল্যাটফর্মগুলি ভারতের নৌশক্তিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মত।

মিসাইল, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, রেডার

প্রায় ৩০০০ টন ডিসপ্লেসমেন্ট-- যা ডেস্ট্রয়ারের প্রায় সমান। এতে থাকবে ৮টি মিসাইল এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। সঙ্গে থাকবে AESA রেডার-- যা আকাশ ও জল দুজায়গাতেই সুরক্ষা দেবে।

রেডারের বাইরে

পাশাপাশি উচ্চমাত্রার অটোমেশন (automation) সিস্টেম থাকবে এগুলিতে। এর ফলে কম ক্রু বা কম কর্মী দিয়েই এই সব জাহাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে, যা আধুনিক নৌযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। এই কর্ভেটগুলি তৈরি হবে অ্যাডভান্সড স্টেলথ ডিজাইনে (Advanced stealth Design। এর জেরে এগুলি শত্রুর রেডারে অনেক কম ধরা পড়বে।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

