Garga Chatterjee Arrest: ইভিএম নিয়ে 'উসকানি', গ্রেফতার বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্য়ায়

Garga Chatterjee Arrest: ইভিএম নিয়ে 'উসকানি', গ্রেফতার বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্য়ায়
Garga Chatterjee Arrested: নির্বাচন কমিশনের অভিযোগে পদক্ষেপ কলকাতা পুলিসের সাইবার সেলে। দেশপ্রিয় পার্কের বাড়ি থেকে গ্রেফতার বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রেফতার বাংলার পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়। আগামীকাল, বুধবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে জানা গিয়েছে।
আজ, মঙ্গলবার দেশপ্রিয় পার্কের বাড়ি থেকে গর্গকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিসের সাইবার সেল। অভিযোগ, ভোটের আগে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিলেন। পুলিস সূত্রে খবর, নির্বাচন কমিশনের তরফে কলকাতা পুলিসে সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি।
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার গর্গ। ভোট দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন তিনি। গর্গ প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাতে সিল করে রাখার পরে কেন গণনার সময়ে কেন ইভিএম খারাপ হচ্ছে? শুধু তাই নয়, ভোট দিতে বের হওয়ার আগে ভালো করে ভিভিপ্যাট দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন গর্গ।
এর আগে, কমিশনের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রার অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ তোলে 'বাংলা পক্ষ'। তাদের দাবি ছিল, পয়লা বৈশাখে শোভাযাত্রা করতে চেয়ে কমিশনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি। পুলিসের দাবি, ভোট চলাকালীন ইভিএম নিয়ে মন্তব্য করে আদর্শ আচরণবিধি এবং সাইবার আইন লঙ্ঘন করেছে গর্গ।
