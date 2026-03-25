English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Garia Incident: ফেসবুকে জাঠ প্রশান্তের মোহে মজেন গড়িয়ার রূপবীণা: বাড়ি থেকে পালিয়ে সহবাস, ফের স্বামীর কাছে ফেরাই হল কাল

Garia Incident: ফেসবুকে জাঠ প্রশান্তের মোহে মজেন গড়িয়ার রূপবীণা: বাড়ি থেকে পালিয়ে সহবাস, ফের স্বামীর কাছে ফেরাই হল কাল

Kolkata Crime: ফেসবুক প্রেম থেকে মর্মান্তিক পরিণতি। মঙ্গলবার দুপুরে গড়িয়ার এক বিউটি পার্লারে ঢুকে মালকিন রূপবাণী দাসকে কুপিয়ে খুন। পুলিসের হাতে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 25, 2026, 04:38 PM IST
Garia Incident: ফেসবুকে জাঠ প্রশান্তের মোহে মজেন গড়িয়ার রূপবীণা: বাড়ি থেকে পালিয়ে সহবাস, ফের স্বামীর কাছে ফেরাই হল কাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত মঙ্গলবার দিনেদুপুরে পার্লারে ঢুকে মালকিনকে নৃশংস খুন। তারপর অভিযুক্ত নিজেও আত্মঘাতী হয় বলে জানা যায়। ঘটনার তদন্তে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়, নিহত রূপবাণী দাসের(৫০) সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের ঘনিষ্ঠ ছিল। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিসি তদন্তে সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আত্মঘাতী যুবকের নাম পঙ্কজ। সে হরিয়ানার বাসিন্দা। ফেসবুকের মারফত রূপবাণীর সঙ্গে তার পরিচয়। যা পরে প্রেমের সম্পর্কে পরিণতি পায়। পরপুরুষের টানে রূপবাণী হরিয়ানায় গিয়ে পঙ্কজের সঙ্গে থাকতেও শুরু করেছিলেন বেশ কিছুদিন। কিন্তু প্রায় দু'মাস আগে পঙ্কজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের স্বামীর কাছে ফিরে আসেন রূপবাণী।

পুলিসের ধারণা, এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে না পেরেই মানসিক অশান্তির জেরে হরিয়ানা থেকে এসে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন ওই যুবক।

মঙ্গলবার দুপুরে কী ঘটেছিল?
গড়িয়া তেঁতুলতলা এলাকায় রূপবাণী দেবীর দীর্ঘ ১৫ বছরের পুরনো একটি বিউটি পার্লার রয়েছে। প্রতিদিনের মতো সেদিনও দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁর স্বামী অনুপ কুমার দাস তাঁকে পার্লারের সামনে নামিয়ে দিয়ে যান। ঠিক তার ৪৫ মিনিট পর, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পার্লার থেকে বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় যে পার্লারের ভিতরে চরম অশান্তি ও মারামারি চলছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, যুবকটি পার্লারে ঢুকেই ভিতর থেকে কাঁচের দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপরই পার্লারের ভিতর থেকে দুজনের তীব্র চিৎকার ও তর্কাতর্কির শব্দ শোনা যায়। এই খবর পেয়ে রূপবাণী দেবীর স্বামী, ছেলে ও জামাইবাবু দ্রুত পার্লারে পৌঁছলে দেখতে পান চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করা হলে চিকিৎসকরা দুজনেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, রূপবাণীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার পর নিজের গলা কেটে আত্মঘাতী হয় অভিযুক্ত পঙ্কজ।

ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এটি সম্পূর্ণ একটি প্রেমঘটিত বিষয় বলেই মনে হচ্ছে। সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরেই প্রেমিক তাঁর প্রেমিকাকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে।' দিনের আলোয় জনবহুল এলাকায় এমন ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের বাইরেও এই খুনের নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ বা আর্থিক লেনদেন আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Garia Murder CaseRupbani Daskolkata newscrime news West BengalFacebook Love AffairEXTRA MARITAL AFFAIR
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

