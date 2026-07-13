/বিগ নিউজ: মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনের? কবে থেকে রাজ্যের স্কুলে খাবার দেবে এই ধর্মীয় সংস্থা? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'শিক্ষা গ্রহণ না করলে মানুষের অন্তর্নিহিত ও লুক্কায়িত প্রতিমার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না'-- স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের চেতনাকে পাথেয় করেই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ব্লু-প্রিন্ট সরকারের। সোমবার বিকেলে সল্টলেকের বিকাশ ভবনে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকাঠামো নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে তিনি জানিয়ে দেন, আগামী ১ অগস্ট থেকে রাজ্যের স্কুল পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের পুষ্টির গুণগত মানে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। প্রাথমিকে মিড-ডে মিলের দৈনিক বরাদ্দ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ১ অগস্ট থেকেই কলকাতা ও রাজ্যের একটি বড় অংশে মিড-ডে মিল রান্না ও বিতরণের দায়িত্ব নিচ্ছে ‘ইসকন’ (ISKCON)। ইসকন কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পে নিজেদের তরফ থেকেও আর্থিক ভর্তুকি দেবে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উচ্চমানের এবং পুষ্টিকর আহার পাবে।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ৮ জন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এ ছাড়া ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত (Concurrent List) হওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারেরই সমান দায়িত্ব রয়েছে। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে বিগত তিন বছর ধরে থমকে থাকা কেন্দ্রীয় অর্থ এবার দ্রুত রাজ্যের কোষাগারে আসতে চলেছে, যার হাত ধরে আগামী ১ অগস্ট থেকে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।
৮১ হাজার স্কুলের ভোলবদল
মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিগত তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি (NEP) না মানার একগুঁয়েমি দেখিয়েছিল পূর্বতন সরকার। যার ফলে ভারত সরকার দিতে চাইলেও রাজ্য সেই অর্থ পায়নি। বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করায় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অর্থবর্ষের বকেয়া সেন্ট্রাল গ্র্যান্ট বা কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা শিক্ষা দফতরে ঢুকবে। এই টাকা দিয়ে রাজ্যের ৮১,০০০ স্কুলকে লক্ষ্যমাত্রা করে স্কুলের মানোন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত সংস্কার করা হবে। স্কুলছুটের সংখ্যা কমাতেও বদ্ধপরিকর নবান্ন।
পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত বড় ঘোষণা করা হয়েছে:
রান্নায় আধুনিকীকরণ: প্রতিটি স্কুলে এবার থেকে কাঠ-কয়লার পরিবেশ দূষণ রুখে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন উপায়ে গ্যাস সিলিন্ডারে মিড-ডে মিল রান্না হবে।
পরিবেশ-বান্ধব শক্তি: স্কুলগুলিতে পর্যায়ক্রমে সোলার প্যানেল বা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা: প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং আর্সেনিকমুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জলের (AquaGuard) ব্যবস্থা থাকবে। পড়ুয়ারা যাতে হাইজেনিক পরিবেশে ভাল থালায় খেতে পারে, তা সুনিশ্চিত করা হবে।
রাঢ়বঙ্গে বিশেষ নজর: তীব্র গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে রাঢ়বঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামের যে সমস্ত স্কুলে এখনও ফ্যান নেই, সেখানে দ্রুত ফ্যান বসানো হবে।
ছাত্রী-বান্ধব উদ্যোগ: সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় এবং কো-এডুকেশন স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হবে।
দ্রুত ১২ হাজার পদে নিয়োগ
পূর্বতন সরকারের ওবিসি (OBC) নীতির ভুলের কারণে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া আইনি জটে আটকে ছিল, যার জেরে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়। বর্তমান সরকার বিধানসভায় আইন এনে প্রথম সেই ভুল সংশোধন করেছে। আদালতের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হতেই আজ আমরা ওবিসি মামলার বিষয়টি কোর্টে মেনশন করেছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের আইনি জটিলতা থেকে রাজ্য সরকার পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে (মামলা উইথড্র করবে)।' আর তা হওয়া মাত্রই যে ৬,০০০ প্রার্থীর ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাঁদের নিয়োগ এবং বাকি ৬,০০০ পদের বকেয়া ইন্টারভিউ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।
নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ‘রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত’ এবং স্বচ্ছ করতে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে রাজ্য। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা নেতা নিয়োগ প্রক্রিয়ার ত্রিসীমানায় থাকবেন না। চিফ সেক্রেটারি পদমর্যাদার প্রবীণ আইএএস অফিসার দুষ্মন্ত নারিয়ালকে এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে এবং তিনি সোমবারই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আগামী দিনে এসসি (SC), এসটি (ST), ওবিসি (OBC), ইডব্লিউএস (EWS) এবং পিএইচ (PH) রোস্টার ও সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে মেনে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে নিয়োগ করা হবে।
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কড়া নজরদারি ও পরিচালন সমিতিতে অভিভাবক
বেসরকারি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লাগামহীন ফি বৃদ্ধি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে যতগুলি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এনওসি (NOC) বা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে প্রথমে সরকারের তরফ থেকে কড়া পরিদর্শন (Inspection) চালানো হবে। তাদের পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা যথাযথ থাকলে এবং ফি-র কাঠামো সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হলে তবেই তাদের ছাড়পত্র পুনর্নবীকরণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, 'শিক্ষাকে আমরা কোনওভাবেই পণ্য হতে দেব না।'
পাশাপাশি, স্কুল পরিচালন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে দেশের ২১টি বিজেপি এবং এনডিএ শাসিত রাজ্যের মডেল অনুসরণ করে যুগান্তকারী বদল আনা হচ্ছে। এবার থেকে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রধান বা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে কোনও রাজনৈতিক লোক থাকবেন না, থাকবেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা (Guardians)। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রধান সচিবকে আগামী বিধানসভা অধিবেশনেই নতুন বিল আনার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে অভিভাবকরাই সরাসরি স্কুল দেখভাল করবেন, যা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ করে তুলবে।
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