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বিগ নিউজ: মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনের? কবে থেকে রাজ্যের স্কুলে খাবার দেবে এই ধর্মীয় সংস্থা? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

CM Suvendu Adhikari on Iscon Mid Day Meal controversy:বেসরকারি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লাগামহীন ফি বৃদ্ধি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে যতগুলি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এনওসি (NOC) বা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে প্রথমে সরকারের তরফ থেকে কড়া পরিদর্শন (Inspection) চালানো হবে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:20 PM IST
বিগ নিউজ: মিড ডে মিলের দায়িত্ব কি ইসকনের? কবে থেকে রাজ্যের স্কুলে খাবার দেবে এই ধর্মীয় সংস্থা? মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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