Durga Puja 2025: দুর্গাপুজোয় ‘সুরক্ষার দ্বার’, নিশ্চিন্তে পুজো দেখার দারুণ সুযোগ...

Durga Puja 2025: দুর্গাপুজোয় ‘সুরক্ষার দ্বার’, নিশ্চিন্তে পুজো দেখার দারুণ সুযোগ...
Durga Puja 2025: দুর্গাপুজোর ভিড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এভারেডি শুরু করেছে 'সুরক্ষার দ্বার' উদ্যোগ। এর মাধ্যমে কিছু মণ্ডপে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রবেশপথ থাকছে, যা ভিড় এড়িয়ে নির্বিঘ্নে পুজো দেখার সুযোগ করে দেবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শহর যখন সেজে উঠছে মা দুর্গার আগমনে, তখন নারীশক্তির জয়গান গাইতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল দেশের অন্যতম ব্যাটারি ও ফ্ল্যাশলাইট প্রস্তুতকারক সংস্থা এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড। এবার এভারেডি-র উদ্যোগে কলকাতার কিছু নামী পুজো মণ্ডপে চালু হয়েছে 'সুরক্ষার দ্বার'। নারীশক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং মহিলাদের নির্বিঘ্নে পুজো উপভোগের সুযোগ দিতেই এই বিশেষ প্রবেশপথ। আর এর মধ্য দিয়েই দুর্গাপুজোর উৎসবে মহিলাদের সুরক্ষার সঙ্গী হিসেবে উঠে এসেছে এভারেডি-র সাইরেন টর্চ।
সাধারণত, সব বড় পুজো মণ্ডপেই থাকে দুটি করে গেট— একটি সাধারণ মানুষের জন্য এবং অন্যটি ভিআইপি-দের জন্য। কিন্তু এই প্রথম শিবমন্দির, বাবুবাগান এবং বেহালা ক্লাবের মতো বিখ্যাত পুজো মণ্ডপে মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রবেশদ্বার তৈরি করল ইভেরেডি। এই উদ্যোগ শুধু সুরক্ষাই নয়, সম্মান ও নারীশক্তির ক্ষমতায়নের প্রতীক। এর ফলে মহিলারা, শিশুরা এবং বয়স্করা নিশ্চিন্তে ঠাকুর দেখতে পারবেন। যারা ভিড়ের ভয়ে এতদিন বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পেতেন, তারাও এবার নিশ্চিন্তে প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন।
এই বিশেষ সুরক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এভারেডি-র সাইরেন টর্চ। এতে রয়েছে ১০০ ডিবিএ-র অ্যালার্ম সিস্টেম, যা বিপদে পড়লে শুধুমাত্র চেইন টানলেই বেজে উঠবে। মণ্ডপের ভিড়ের মধ্যে বা নির্জন কোনো পরিস্থিতিতে মহিলারা সহজেই এই টর্চের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে পারবেন।
এই প্রসঙ্গে এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর সিইও অনির্বাণ ব্যানার্জি বলেন, “দুর্গাপূজা শুধু একটি উৎসব নয়, এটি অন্ধকার এবং অশুভ শক্তির ওপর শুভ শক্তির জয়। এই উৎসব নারীশক্তিকে সম্মান জানায়। আমরা মনে করি, বিশেষ করে উৎসবের সময় মহিলাদের নিরাপদ এবং শক্তিশালী বোধ করা উচিত। তাই ‘সুরক্ষার দ্বার’ উদ্যোগ আমাদের সেই লক্ষ্যেরই প্রতিফলন।”
এদিকে, এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করে অভিনেত্রী কৌশানি মুখার্জি জানান, “দুর্গাপুজো আমাদের আনন্দ এবং ঐক্যের উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে নারীশক্তির প্রতি সম্মান জানানো হয়। প্রত্যেক মহিলারই উৎসবের সময় নিরাপদ পরিবেশে থাকার অধিকার আছে। ইভেরেডি-র এই উদ্যোগ নারী ও শিশুদের সুরক্ষার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরেছে। এই সাইরেন টর্চটি একটি শক্তিশালী এবং সাধারণ যন্ত্র, যা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাহায্য চাইতে পারে।”
এভারেডি-র এই উদ্যোগ শুধু পুজো মণ্ডপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রচার চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। 'আমার পুজোর সুরক্ষা সেলফি' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন। এর আগে, কুম্ভ মেলাতেও ইভেরেডি পুলিশের হাতে সাইরেন টর্চ তুলে দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছিল। এবার দুর্গাপুজোয় এই উদ্যোগ কলকাতার উৎসবকে আরও নিরাপদ এবং নারীদের জন্য আরও বেশি সহজ করে তুলবে বলেই মনে করছে এভারেডি।