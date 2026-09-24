বদলের বাংলায় শিল্পে গতি! '২০৩৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ'! ঘোষণা গৌতম আদানির

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বদলের বাংলায় গতি বাড়ছে শিল্পের। উন্নয়নের মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা গৌতম আদানির। নিউটাউনের মঞ্চে ঘোষণা, 'আমরা ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলায় ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করব, বন্দর, লজিস্টিক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ, সড়ক, সেতু ও রোপওয়ে, গ্রিন সিমেন্ট এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে'।
পূর্ব ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল এবার কলকাতায়! আজ, বৃহস্পতিবার নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-২ তে মেগা হাসপাতাল 'আদানি আরোগ্য নিকেতনে'র শিলান্যাস ও ভূমিপুজো। গৌতম আদানি বলেন, 'আদানি আরোগ্য মন্দির হবে একটি বিশ্বমানের, অলাভজনক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। যেখানে ২,০০০ শয্যা থাকবে। যার মধ্যে এক হাজার শয্যা থাকবে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য, যারা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় যোগ্য, তাঁদের জন্য। এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে থাকবে একটি মেডিকেল কলেজ। যেখানে উন্নত গবেষণা ও চিকিৎসা সুবিধাও থাকবে'।
মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য় করে গৌতম আদানি বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী জি!মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আপনার গল্প একজন প্রকৃত ভূমিপুত্রের, মাটির সন্তানের। যাঁর উপর এই রাজ্যের মানুষের চাকরি, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুযোগের জন্য বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে।আপনার নেতৃত্বে, আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে বাংলা তার সামনের সম্ভাবনাগুলিকে নতুন মাত্রা পাবে এবং আমরা,সেই সম্ভাবনাগুলিতে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।
আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের কথায়, 'ভারতে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, প্রতিভা এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার অসাধারণ সমন্বয় আর কোথাও নেই। বাংলা হল প্রাকৃতিক, সামুদ্রিক এবং লজিস্টিক সেতু যা ভারতের বিশাল শিল্প হৃদয়ভূমি এবং উত্তর-পূর্বকে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বাংলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং তারও বাইরে সামুদ্রিক বাণিজ্য রুটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে'। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, তিন দশক আগে গুজরাটের মুন্দ্রায় বন্দর পশ্চিমে আমাদের প্রথম কর্মভূমি হয়ে ওঠে। আজ সকালে, যখন আমি কালীঘাটে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আমি তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিলাম যাতে বাংলা পূর্বে আমাদের দ্বিতীয় কর্মভূমি হয়ে ওঠে'।
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বৈঠকও করেন গৌতম আদানি। সূত্রের খবর, বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবারে গভীর সমুদ্র বন্দর নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। মহাকরণ সংস্কারে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। পূর্ত দফতরের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি দল মহাকরণ ভবন পরিদর্শনও করেছে। দেউচা-পাচামি ও বিদ্যুত্ ক্ষেত্রের বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও কথা হয়।
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