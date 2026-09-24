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বদলের বাংলায় শিল্পে গতি! '২০৩৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ'! ঘোষণা গৌতম আদানির

West Bengal investment:  'তিন দশক আগে গুজরাটের মুন্দ্রায় বন্দর পশ্চিমে আমাদের প্রথম কর্মভূমি হয়ে ওঠে। আজ সকালে, যখন আমি কালীঘাটে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আমি তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিলাম যাতে বাংলা পূর্বে আমাদের দ্বিতীয় কর্মভূমি হয়ে ওঠে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 24, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:27 PM IST
বদলের বাংলায় শিল্পে গতি! '২০৩৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ'! ঘোষণা গৌতম আদানির
Image Credit: বাংলায় বিনিয়োগ-প্রতিশ্রুতি আদানির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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