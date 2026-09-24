/পূর্ব ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল এবার নিউটাউনে! ২,০০০ শয্যার মেগা হাসপাতালের ভূমিপুজো মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বড়সড় পদক্ষেপ। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া-২ তে মেগা হাসপাতাল 'আদানি আরোগ্য নিকেতন'-এর শিলান্যাস ও ভূমিপুজো করলেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কর্মসূচির শুরুতে সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন আদানি।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে এখানে ১,০০০ শয্যার হাসপাতালের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রস্তাবে সেই ক্ষমতা বাড়িয়ে ২,০০০ শয্যা করা হয়েছে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগেই স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, আদানি গোষ্ঠী লিখিতভাবে ২,০০০ শয্যার হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে ১,০০০টি শয্যা থাকবে গরিব মানুষের জন্য।
নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া-২ তে মোট ৫১.৭৫ একর জমির ওপর গড়ে উঠছে এই সুবিশাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। প্রকল্পে প্রাথমিক বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ১,২০০ কোটি টাকা। নির্মাণ চলাকালীন আরও ১,৮০০ কোটি টাকা ঢালা হবে। সব মিলিয়ে মোট বিনিয়োগের অঙ্ক আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। কাজ শেষ হলে এটিই হতে চলেছে পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি হাসপাতাল।
প্রকল্পের সুবিধার ক্ষেত্রে বড় চমক রয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। মোট ২,০০০ শয্যার মধ্যে ১,০০০টি শয্যা গরিব মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে বরাদ্দ থাকবে। বাকি ১,০০০টি শয্যা পরিচালিত হবে বাণিজ্যিকভাবে। পাশাপাশি এই হাসপাতালে কেন্দ্র সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সুবিধাও মিলবে। বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে গ্লোবাল কনসালট্যান্ট বা আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা হিসেবে থাকছে আমেরিকার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ‘মায়ো ক্লিনিক’।
এই প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে বড় আর্থিক সুবিধাও দিয়েছে রাজ্য সরকার। জমির চরিত্র বদল ও অন্যান্য ছাড় বাবদ প্রায় ১,৯৬৭ কোটি টাকার রাজস্ব মকুব করা হয়েছে। নবান্নের দাবি, হাসপাতালটি পুরোদমে চালু হলে রাজ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে। পাশাপাশি চিকিৎসা-পর্যটন ও গবেষণার হাত ধরে বছরে প্রায় ৪,০৮৫ কোটি টাকার আর্থিক সুফল পাবে বাংলা।
হাসপাতালের শিলান্যাসের পর আজ বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সরকারি অতিথি নিবাস 'সৌজন্য'-তে একান্ত বৈঠকে বসবেন গৌতম আদানি। নবান্ন সূত্রে খবর, সেই বৈঠকে বাংলায় আরও বড় অঙ্কের বিনিয়োগ নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
সূত্রের দাবি, শুধু নিউটাউনের হাসপাতালই নয়, রাজ্যে আদানিদের একাধিক নতুন প্রকল্প নিয়েও চর্চা চলছে। এর মধ্যে রয়েছে দাদনপাত্রবাড় (Dadanpatrobarh) গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে নতুন করে আগ্রহ প্রকাশ। পাশাপাশি ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিং সংস্কারের কাজে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব জমা দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। তাদের একটি প্রতিনিধি দল পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ভবনটি পরিদর্শনও করেছে। এর বাইরে দেউচা-পাচামি কয়লা ব্লক ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আদানিদের বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
দিনের শেষভাগে সন্ধ্যায় বণিক সভা 'ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স' (ICC) এবং বাংলার শীর্ষ শিল্পপতিদের সঙ্গে এক মেগা বৈঠকে যোগ দেবেন গৌতম আদানি। সেখানে রাজ্যের লজিস্টিকস হাব, এনার্জি বা বিদ্যুৎ এবং হেলথ সিটিতে যৌথ বিনিয়োগের রূপরেখা তুলে ধরে বিশেষ প্রেজেন্টেশন দেবে রাজ্য শিল্প দফতর।
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