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পূর্ব ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল এবার নিউটাউনে! ২,০০০ শয্যার মেগা হাসপাতালের ভূমিপুজো মুখ্যমন্ত্রীর

Gautam Adani-Suvendu Adhikari: নবান্ন সূত্রে খবর, আজ সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে সোজা নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া-২ তে হাসপাতালের শিলান্যাস করবেন তিনি। শিলান্যাসের পর বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী  'সৌজন্য'-তে একান্ত বৈঠক করবেন আদানি। বৈঠকে রাজ্যে আরও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, নিউটাউনের হাসপাতাল ছাড়াও, Dadanpatrobarh গভীর সমুদ্র বন্দর নিয়ে নতুন করে আগ্রহ দেখিয়েছে আদানি গোষ্ঠী।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:35 AM IST
পূর্ব ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল এবার নিউটাউনে! ২,০০০ শয্যার মেগা হাসপাতালের ভূমিপুজো মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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