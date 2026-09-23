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বাংলায় শিল্প-বিনিয়োগে বড় নজর, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক গৌতম আদানির! একদিনে একাধিক কর্মসূচি

২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। সূত্রের খবর, নিউ টাউনের কর্মসূচির পর আলিপুরের সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। বাংলায় নতুন শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। একই দিনে উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বণিকসভার সঙ্গেও তাঁর বৈঠক ও অনুষ্ঠান রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 23, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:48 PM IST
বাংলায় শিল্প-বিনিয়োগে বড় নজর, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক গৌতম আদানির! একদিনে একাধিক কর্মসূচি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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