/বাংলায় শিল্প-বিনিয়োগে বড় নজর, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক গৌতম আদানির! একদিনে একাধিক কর্মসূচি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে ফের বড় বৈঠক। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসার কথা আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে। রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ, শিল্প সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাবনা নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২৪ সেপ্টেম্বর গৌতম আদানি বাংলায় আসবেন এবং নিউ টাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত ২,০০০ শয্যার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা।
একদিনে একাধিক কর্মসূচি
সূত্রের খবর, কলকাতায় এসে গৌতম আদানির একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। সকালে রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর। এরপর নিউ টাউনের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। এরপর আলিপুরের সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক হতে পারে। রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলা, বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্প নিয়ে সেখানে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
নিউ টাউনে ২,০০০ শয্যার হাসপাতাল
আদানি গোষ্ঠীর বাংলায় প্রস্তাবিত বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে নিউ টাউনে প্রায় ২,০০০ শয্যার একটি হাসপাতাল। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের তরফে জমি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং সংস্কার এবং কুমোরটুলি ঘাটের পুনর্নির্মাণ নিয়েও আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিকল্পনা রয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এই তিনটি প্রকল্প—হাসপাতাল, রাইটার্স বিল্ডিং এবং কুমোরটুলি ঘাট—২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে রিপোর্ট।
বণিকসভার অনুষ্ঠানেও আদানি
শুধু প্রশাসনিক বৈঠক নয়, ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে একটি বণিকসভার অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা গৌতম আদানির। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। Indian Chamber of Commerce-এর অনুষ্ঠানের তালিকাতেও ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় গৌতম আদানির উপস্থিতির কথা উল্লেখ রয়েছে। ফলে একদিনে রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিক, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমহলের সঙ্গে গৌতম আদানির একাধিক কর্মসূচি ঘিরে নজর রয়েছে শিল্পমহলের।
বিনিয়োগের আবহে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক
সম্প্রতি বাংলায় বড় বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে একাধিক শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করছে রাজ্য সরকার। সেই বৈঠকেও বাংলায় শিল্প বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে গৌতম আদানির কলকাতা সফর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককে ঘিরে রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগ মহলে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে।