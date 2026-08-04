/রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: ৪ মাসেই মোহভঙ্গ? ৩ নয়, ৬ জন NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? তোলপাড় দিল্লি

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধায়ক ও সাংসদদের তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরা নিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। দলত্যাগী সব নেতার ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য নয় বলে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, স্বার্থপরতার কারণে যাঁরা বিরোধিতা করেছেন, বেআইনি কাজ করে, তারপর সেই কাজ লুকনোর মতো বড় আশ্রয়ের দরকার পড়ে তাঁদের দরজা পুরোপুরি বন্ধ। তবে পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে দল ছাড়া নেতাদের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
‘জেনেটিক গদ্দার’
কুণাল ঘোষ সাফ জানান, তৃণমূলে সবার প্রত্যাবর্তন একই সূত্রে বাঁধা হবে না। কিছু বিধায়ক রয়েছেন যাঁরা মূলত ‘জেনেটিক গদ্দার’। নিজেদের বেআইনি জমি, অবৈধ সম্পত্তি রক্ষা করতে এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই তাঁরা অন্য শিবিরের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরণের সুবিধাবাদী নেতাদের আর কোনওভাবেই দলে ফিরিয়ে নেবেন না।
তবে এর পাশাপাশি তিনি একটি বড় ফারাক টেনে বলেন, সব দলত্যাগী নেতা এক নন। কিছু বিধায়ক ছিলেন যাঁরা পরিস্থিতির চরম চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে দল ছেড়েছিলেন। এই সমস্ত নেতাদের ‘দাদা’ বা প্রতিনিধিরা ইতোমধ্যে তৃণমূল সুপ্রিমোর সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং পুনর্বার দলে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
ছয় এনসিপিআই সাংসদের যোগাযোগ
বিধায়কদের পাশাপাশি সংসদীয় স্তরেও বড় ধরনের রদবদলের দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, তিনজন নয়, অন্তত ছয়জন বা তারও বেশি এনসিপিআই (NCPI) সাংসদ বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তাঁরা বর্তমানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও চরম দোটানার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন এবং তৃণমূলে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল।
তবে কেন তাঁরা সরাসরি মুখ খুলছেন না বা চলে আসতে পারছেন না-- তার ব্যাখ্যায় কুণাল ঘোষ বলেন, 'পুলিসের ভয়েই অনেক বিধায়ক ও সাংসদ তৃণমূলে আসতে পারছেন না।' তাঁর অভিযোগ, মিথ্যা মামলা জড়ানোর ভয়, পুরোনো কেস ফের সচল করা, আত্মীয়স্বজনকে ধমকানো কিংবা ২১ জুলাই কালীঘাট শিবিরের শহিদ স্মরণে বিড়লা তারামণ্ডলে যাওয়া বন্ধ করার মতো বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছে। এভাবে তাঁদের আটকে রাখা হচ্ছে।
রাজ্য প্রশাসন ও শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে কুণাল ঘোষ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন।
তিনি দাবি করেন, 'যদি পুলিস মাঝখানে না থাকে, তবে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫২ থেকে ৫৬ জন বিধায়ককে সাথে নিয়ে আমরা বিধানসভায় মিছিল করে দেখাব।'
নেতাদের জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল ঘোষ ঋতব্রত শিবিরের অবস্থাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, তাঁর সাথে সাধারণ মানুষের কোনও জনভিত্তি বা সমর্থক নেই; শুধুমাত্র পুলিসের ভয়ে অনেকে এখনও তাঁর দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অপর পক্ষকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ওই বালিশ শিবিরের সাথে এখন গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই।' কুণাল ঘোষের এই বিস্ফোরক মন্তব্যের পর রাজ্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে দলবদলের জল্পনা উস্কে উঠেছে।
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