Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: ৪ মাসেই মোহভঙ্গ? ৩ নয়, ৬ জন NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? তোলপাড় দিল্লি

রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: ৪ মাসেই মোহভঙ্গ? ৩ নয়, ৬ জন NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? তোলপাড় দিল্লি

NCPI MP's returning TMC: তিনি দাবি করেন, 'যদি পুলিস মাঝখানে না থাকে, তবে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫২ থেকে ৫৬ জন বিধায়ককে সাথে নিয়ে আমরা বিধানসভায় মিছিল করে দেখাব।'

Reported ByPrabir ChakrabortyEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:03 PM IST
রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: ৪ মাসেই মোহভঙ্গ? ৩ নয়, ৬ জন NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? তোলপাড় দিল্লি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২ সপ্তাহের মৃত শাবককে নিয়ে ৬ দিন সাঁতার মায়ের! সঙ্গে ১৪ ডলফিন, চোখ ভিজল নেটপাড়ার
2
3
4
5