English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • ASHA Workers Protest: বিজেপি দেশের জন্য ক্ষতিকর, আশাকর্মীদের বিক্ষোভে গো-ব্যাক স্লোগান লকেটকে!

ASHA Workers Protest: 'বিজেপি দেশের জন্য ক্ষতিকর', আশাকর্মীদের বিক্ষোভে গো-ব্যাক স্লোগান লকেটকে!

Asha Workers Protest in Kolkata: ফের পথে আশাকর্মীরা। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে এবার বিক্ষোভের মুখে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। উঠল 'গো-ব্যাক' স্লোগান।  আন্দোলনকারীদের সাফ কথা, বিজেপি সারা দেশের জন্য ক্ষতিকর। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছাড়তে বাধ্য হন হুগলবির প্রাক্তন সাংসদ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 21, 2026, 05:10 PM IST
ASHA Workers Protest: 'বিজেপি দেশের জন্য ক্ষতিকর', আশাকর্মীদের বিক্ষোভে গো-ব্যাক স্লোগান লকেটকে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের পথে আশাকর্মীরা। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে এবার বিক্ষোভের মুখে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। উঠল 'গো-ব্যাক' স্লোগান।  আন্দোলনকারীদের সাফ কথা, বিজেপি সারা দেশের জন্য ক্ষতিকর। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছাড়তে বাধ্য হন হুগলবির প্রাক্তন সাংসদ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SSC Case Update: কোর্টের কোপে বাতিল হয়ে মাথায় বাজ পড়েছিল, মাত্র একদিন কাজ করেই সুদীপের চমকাল কিসমত! ফিরে পেলেন SSC-র পুরনো চাকরি...

আজ, বুধবার সকাল থেকে কার্যত অবরুদ্ধ শহর। গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় আসতে শুরু করেছিলেন আশাকর্মীরা। আজ, বুধবার ছিল স্বাস্থ্যভবন অভিযান। ট্রেনে, বাসে নাকি উঠতে নাকি বাধা দেওয়া হচ্ছে! সকাল থেকে রীতিমতো নাজেহাল অফিসযাত্রীরা।

এদিকে বেলা গড়াতেই বিভিন্ন প্রান্ত মিছিল করে সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে আশাকর্মীরা। প্রস্তুত ছিল পুলিসও। কিন্তু যাবকীয় বাধা উপেক্ষা করেই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আশাকর্মীরা। বস্তুত, কোথাও কোথাও আবার প্রতিবাদে চলে পথ অবরোধও। এরপর মিছিল যখন কলকাতা ঢোকে, তখন পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে।

শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলায় দিকে যাচ্ছিল মিছিল।  এসএন ব্যানার্জি রোডে ব্যারিকেড করে সেই মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে পুলিস।  আশা কর্মীদের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষ বেঁধে যায় মহিলাদের কনস্টেবলদের। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীদের প্রিজন ভ্যানেও তুলতে দেখা যায়।  পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাতে বাস আটকালে পুলিসের সঙ্গে বচসা বাধে আশাকর্মীদের। পুলিসি বাধা মুখে পড়ে মেচেদা স্টেশনেও বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা।

এদিকে সল্টলেকে নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল স্বাস্থ্যভবন। সকাল থেকে ঘুরপথে চলছে বাস।  সেখানে যথারীতি মিছিল আটকায় পুলিস। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।  কিন্তু তাঁকে দেখামাত্রই 'গো-ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। লকেট বলেন,  'আন্দোলন করতে এসেছে, প্রতিবাদ করতে এসেছে। বিভিন্ন জায়গা গ্রেফতার করা হচ্ছে। ট্রেন থামিয়ে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।  তাঁরা তাদের অধিকারের জন্য নিশ্চয়ই আসতে পারে'। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিস-তৃণমূল এক হয়ে গিয়েছে। তাঁদের যখন মিটিং-মিছিল থাকবে, পুলিস পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। আর বিরোধীদের পুলিস দিয়ে আটকানো হবে'!

আরও পড়ুন:  Wife Killed Husband: পরপুরুষের অমোঘ টান! স্বামীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্ত্রী, সরশুনায় সেনসেশন...

এর আগে, গত সপ্তাহেই বেতনবৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেছিলেন আশাকর্মীরা। তখন দুপুরে ব্যস্ত সময়ে একইভাবে অচল হয়ে গিয়েছিল স্বাস্থ্যভবন চত্বর।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
ASHA workers protestLocket Chatterjeego back slogan
পরবর্তী
খবর

SSC Case Update: কোর্টের কোপে বাতিল হয়ে মাথায় বাজ পড়েছিল, মাত্র একদিন কাজ করেই সুদীপের চমকাল কিসমত! ফিরে পেলেন SSC-র পুরনো চাকরি...
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Book Fair 2026: এবার কলকাতা বইমেলায় বড় চমক! ১৫ বছর পর আসছে চিন! বাংলাদেশের সঙ্গে নে...