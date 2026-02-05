English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • কলকাতা
  • West Bengal Budget 2026: কল্পতরু মমতা! ভাতা বাড়ছে আশাকর্মীদের, বড় ঘোষণা বাজেটে..

West Bengal Budget 2026: 'কল্পতরু' মমতা! ভাতা বাড়ছে আশাকর্মীদের, বড় ঘোষণা বাজেটে..

West Bengal Budget 2026:  লতি বছরের এপ্রিল থেকে বর্ধিত ভাতা পাবেন রাজ্যের আশাকর্মীরা। এখন রাজ্যে আশাকর্মীরা মাসে ৫২৫০ টাকা ভাত পান। এবার যা বেড়ে হবে ৬২৫০ টাকা।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 5, 2026, 03:46 PM IST
ডি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে  ভোটের মুখে বড় ঘোষণা রাজ্যের। ভাতা বাড়ছে আশাকর্মীদের। কত? হাজার টাকা। ১৮০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটিও পাবেন আশাকর্মীরা। শুধু তাই নয়, কর্তব্য়রত অবস্থায়  মৃত্যু হলে, পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা সাহায্যও দেবে রাজ্য সরকার। হাজার টাকা করে বেতন বাড়ছে পার্শ্বশিক্ষকদেরও।

আরও পড়ুন:  Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে মেগা চমক মমতার! বাড়ল লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে DA, আশা কর্মী থেকে সিভিকদের টাকাও...

ভোটমুখী বাংলায় অবশেষে হাসি ফুটল আশাকর্মীদের মুখে। সম্প্রতি ভাতা বৃদ্ধি-সহ আট দফা দাবিতে পথে নেমেছিলেন তাঁরা। সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে দিয়েছিল শহর। ২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি চলছে। এই যখন পরিস্থিতি,তখন কেন্দ্রীয় বাজেটে কিন্তু আশাকর্মীদের জন্য স্পষ্ট কোনও ঘোষণা ছিল না। স্রেফ বেতন ভাতা বৃদ্ধি নয়, অন্তবর্তী বাজেটে সেই আশাকর্মীদের জন্য আরও বেশ কয়েকটি সুবিধা দেওয়ার কথা জানাল রাজ্য়। যেমন, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহযোগিতা।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে বর্ধিত ভাতা পাবেন রাজ্যের আশাকর্মীরা। সঙ্গে অন্য়ন্য় রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতোই ১৮০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি। এপ্রিল মাস থেকে তা কার্যকর হচ্ছে। এখন রাজ্যে আশাকর্মীরা মাসে ৫২৫০ টাকা ভাত পান। এবার যা বেড়ে হবে ৬২৫০ টাকা। 

বাদ যাননি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়করা। তাঁদের ভাতাও হাজার টাকা করে বাড়ানো ঘোষণা করা হল। সঙ্গে মৃত্য়ুতে পরিবাররে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য। এই খাতে বরাদ্দ ২৮০ কোটি টাকা।  ভোটের আগে ৪ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করল রাজ্য সরকার। 

আরও পড়ুন:  West Bengal Budget 2026: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাজেটে অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি! একলাফে তাঁদের টাকা বাড়ল... সঙ্গে আরও...

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

