/ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রবাদী সরকার ইতিহাসের বিকৃতি চায় না, করতে দেয় না: গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নিয়ে শমীক

মৌমিতা চক্রবর্তী: গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং! অভিশপ্ত সেই ১৬ অগাস্ট। আজ। ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্ট সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার পরে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি দেশ প্রতিষ্ঠার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মাধ্যমে "সরাসরি আন্দোলনে"র সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা বা গ্রেট কলকাতা কিলিংস নামে পরিচিত। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ প্রদেশের কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। এ হত্যাকাণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান-- দুই সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দায় এড়াতে পারে না। পাশাপাশি বিভিন্ন নেতার ভূমিকা নিয়ে এখনও ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্যাখ্যায়, দোষটি মূলত মুসলিম লীগ এবং বিশেষ করে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর উপরই বর্তায়। এই দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার পথ তৈরি করে-- হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলা (যার মধ্যে কলকাতা ছিল) এবং মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ)। কিন্তু ঘটনাটা খুবই শোকের, দুঃখের। এ বিষয়ে কথা বললেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কী বললেন তাঁরা?
শমীক ভট্টাচার্য
গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে পালন নিয়ে শমীক বলেন, ''এতদিন পর্যন্ত 'খেলা হবে' দিবস পালন করা হত। রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার জন্য রাজনৈতিক কারণ মেটানোর জন্য গত সরকার তাদের নিজেদের মতো করে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রবাদী সরকার যারা কোনও ইতিহাসের বিকৃতি চায় না, করতে দেয় না-- তারা গোপাল মুখার্জির কৃতিত্ব মনে রেখে আজ 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' দিবস পালন করছে। এখন ঠিক সময়ে কালীপুজো হবে, সঠিক সময়ে দুর্গাপুজো হবে, বিসর্জনও হবে, পুলিসের গাড়িতে বোমা পড়বে না। ভাসানের জন্য গঙ্গার পরিবর্তে কোনও পুকুর বেছে নেওয়া হবে না।''
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দিবস নিয়ে মন্তব্য করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও। কী বলেন তিনি? জগন্নাথ বলেন, ''৪৬-এর ১৬ অগাস্ট ভয়ঙ্কর ইতিহাস বহন করছে বাংলার জন্য। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর মাধ্যমে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা থেকে বেঁচেছে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলার মানুষ। গত সরকার আজকের দিনে 'খেলা হবে দিবস' পালনের মাধ্যমে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার আজকের দিনে আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে বাংলার পুনর্জাগরণ করেছে।''
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)