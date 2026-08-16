Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রবাদী সরকার ইতিহাসের বিকৃতি চায় না, করতে দেয় না: গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নিয়ে শমীক

ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রবাদী সরকার ইতিহাসের বিকৃতি চায় না, করতে দেয় না: গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নিয়ে শমীক

Great Calcutta Killings: গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''এতদিন 'খেলা হবে' দিবস পালন করা হত। গত সরকার তাদের নিজেদের মতো করে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বর্তমানে রাষ্ট্রবাদী সরকার কোনও ইতিহাসের বিকৃতি চায় না, করতে দেয় না।

Reported ByMoumita Chakrabortty Edited BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:00 PM IST
ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রবাদী সরকার ইতিহাসের বিকৃতি চায় না, করতে দেয় না: গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নিয়ে শমীক

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বন্দে মাতরম গান মাঝপথে থামিয়ে দিতে বলেছিলেন! সোনিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বিজেপির
2
3
4
5