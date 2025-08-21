GST on Life and Health Insurance: বড় সিদ্ধান্ত! থাকবে না ১৮% GST! করমুক্ত হতে চলেছে জীবন এবং স্বাস্থ্য বিমা?
GST Exemption: আগেও গ্রুপ অফ মিনিস্টার্সদের বৈঠকে প্রস্তাব এসেছিল স্বাস্থ্য এবং জীবনবিমার জিএসটি কমানোর। কিন্তু সেই প্রস্তাব না মেনে পুনরায় গ্রুপ অফ মিনিটস্টার্সদের বিবেচনা করতে বলেছিল জিএসটি কাউন্সিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীবন ও স্বাস্থ্যবিমার (Health Insurance) প্রিমিয়ামে জিএসটি (GST) কমানো নিয়ে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিরোধীদের চাপের মুখে থাকা কেন্দ্র অবশেষে প্রস্তাবটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। বিমার প্রিমিয়ামে ১৮% কর সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ঠেলে দিচ্ছিল বিমা পরিষেবাকে।
বিশেষত মধ্যবিত্ত ও বয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা হয়ে উঠছিল বাড়তি বোঝা। বিরোধীরা বারবার দাবি তুলেছিলেন—বিমা করমুক্ত না হলেও অন্তত করের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে। অবশেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগোষ্ঠী ইঙ্গিত দিয়েছে, প্রিমিয়ামে কর কমিয়ে দেওয়া হবে। এতে বিমার প্রিমিয়াম কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।
যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু কর হ্রাস নয়, বাস্তবে বিমা কোম্পানিগুলি যাতে সেই সুবিধা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। নইলে সিদ্ধান্তের সুফল সাধারণ মানুষ পাবেন না। জিএসটি কাউন্সিলের আসন্ন বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।
যদি কার্যকর হয়, তবে বিমার প্রিমিয়ামে উল্লেখযোগ্য হারে কর কমবে এবং মানুষ আরও বেশি করে জীবন ও স্বাস্থ্যবিমায় আগ্রহী হবেন। সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তার পথে এটি সাধারণ মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।
