H-1B visa fee impact: ট্রাম্পের ভিসা বোমার জেরে কৌশল বদলাচ্ছে কলকাতার টেক কোম্পানিগুলি। প্রায় ৯০ লাখ টাকা ভিসা ফির জন্য কোম্পানিগুলি কর্মীদের পাঠানো কমিয়ে দিচ্ছে এবং বেশিরভাগ কাজ ভারতেই সরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 22, 2025, 11:30 AM IST
H-1B visa fee impact: ট্রাম্পের 'H-1B বোমা', ভিসা কোপে সেক্টর ফাইভের টেক কোম্পানিগুলি এবার কী করতে চলেছে? কলকাতার IT কর্মীদের ভবিষ্যৎ কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের(Donald Trump) ভিসা বোমায় ঘাম ঝড়ছে ভারতীয়দের। H-1B ভিসা পেতে নতুন আবেদনকারীদের এবার থেকে প্রায় ৯০ লাখ টাকা ফি দিতে হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণায় প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বে।

একইভাবে কলকাতার টেক হাব সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ (Sector V)-এর টেক কোম্পানিগুলো, যাদের মধ্যে অনেক বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে, তারা এই নতুন ভিসা ফির কারণে বেশ বিপাকে পড়েছে। এই বিপুল খরচ সামাল দিতে তারা এখন কৌশল বদলাচ্ছে। কোম্পানিগুলো আমেরিকায় স্বল্প সময়ের জন্য কর্মীদের পাঠানো কমিয়ে দিচ্ছে এবং বেশিরভাগ কাজ ভারতেই সরিয়ে আনার পরিকল্পনা শুরু করছে।

এই অতিরিক্ত খরচের কারণে কোম্পানিগুলোকে কয়েকটি কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই কোম্পানিগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা কম খরচে কাজ চালাবে। যেমন: কম সময়ের জন্য কর্মীদের আমেরিকায় পাঠানো, বেশি পরিমাণ কাজ ভারতে রাখা, ক্লায়েন্টদের ওপর চাপানো, অথবা এইচ-1বি ভিসার আবেদনই বন্ধ করে দেওয়া। অনেক কর্মকর্তার মতে, এই ভিসা ফি বাড়ায় ভারতে বসেই কাজ করার সুযোগ বাড়বে। এতে কলকাতাসহ ভারতের প্রযুক্তি কর্মীদের জন্য ভালো সুযোগ তৈরি হবে।

সেক্টর ফাইভের একটি জাতীয় কনসালটেন্সি সংস্থার এক কর্মকর্তা বলেন, 'এখন অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি ভার্চুয়ালি (দূর থেকে) কাজ করানোর দিকে ঝুঁকবে। এতে ভারতীয়দের চাকরি পাওয়ার সুযোগ বাড়বে।'

কর্মকর্তারা আরও মনে করেন, হাইব্রিড কাজের মডেল (hybrid work model) জনপ্রিয় হবে, যেখানে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের কাজগুলো স্থানীয়ভাবে হবে। এবং বড় অংশের কাজ ভারত বা অন্যান্য দক্ষ জনবল কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হবে।

একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, 'কোম্পানিগুলি এখন ভালো অনলাইন টুল ব্যবহার করবে। ভারতে বড় টিম তৈরি করবে, এবং দূর থেকে কাজ করা টিমদের নিজেদের অংশ হিসেবে নেবে।' অন্যদিকে, অর্থনীতিবিদ সুপর্ণ মৈত্র বলেছেন, 'এই সংকট আমেরিকার টেক সংস্থাগুলিকে ভারতে তাদের শাখা খুলতে উৎসাহিত করবে, যাতে তারা এখানকার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে।'

H-1B visa fee impactremote work in tech industrySector V tech hubmultinational firms in Indiahybrid work models
