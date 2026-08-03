/হানিট্র্যাপ করে রাজ্যের মন্ত্রীর ছেলেকে কিডন্যাপের ছক,পাকযোগ! এসটিএফের জালে হামিমের শাকরেদ আদিত্য

বিক্রম দাস ও দেবব্রত ঘোষ:পাক যোগে বর্ধমানের যুবক হামিম মণ্ডল ও ঝাড়খণ্ডের তরুণী অর্পিতা সরকারের পর পুলিসের জালে হামিমের এক শাগরেদ। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড থেকে গ্রেফতার আদিত্য সিং ওরফে রাজু। রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের ছেলেকে অপহরণের ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল এই আদিত্য। মন্ত্রীর ছেলে সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি হামিমকে দেয় আদিত্য। এমনটাই খবর।
এসটিএফ সূত্রে খবর, বি কম দ্বিতীয় বর্ষের কলেজ পড়ুয়া আদিত্যর সঙ্গে পাক হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে। শুধু তাই নয় হামিমের মাধ্যমে পাক জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আদিত্যই।
হামিম ও অর্পিতাকে জেরা করে ও তাদের মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে আদিত্য সিংয়ের নাম উঠে আসে। তার পরই হাওড়ায় উমেশ রাইয়ের ছেলেকে অপহরণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করল এসটিএফ। উমেশ রাইয়ের ছেলেকে অপরহণ ও হানি ট্রাপে ফাঁসানোর যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আদিত্যর। হামিম মণ্ডলকে উমেশ রাইয়ের ছেলের ছবি, তার বাড়ি-গাডির ছবি, তার চলাফেরা সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছিল আদিত্য। হামিম ও অর্পিতার সঙ্গেই শুধু যোগ ছিল না আদিত্যর, তার সঙ্গে সরাসরি পাক হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। ভাট্টি গ্যাং ও আইএসআই এর সঙ্গে তার যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে বারবার পাক হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে আদিত্যর কথা হয়েছে। এখন যে প্রশ্নটা এসটিএফকে ভাবাচ্ছে তা হল এরকম আরও কত যুবক ও কলেজ ছাত্র ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।
আদিত্য সিংকে জেরা করার পর ও তার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে আরও অনেক নাম উঠে আসছে। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল হামিম-আদিত্য-অর্পিতারা। আদিত্যর গ্রেফতার নিয়ে মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, এরা হচ্ছে সমাজের শত্রু। যারা টাকার জন্য জঙ্গিদের সঙ্গে তথ্য দেয়, পাক জঙ্গিদের সমর্থন করে এদের জন্যই আমাদের উপরে হুমকি আসে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার কাজ করছে এসটিএফ। কেউ ছাড় পাবে না।
পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই ও তার ছেলের গতিবিধির উপরে নজর রাখা হত। এটাই করত আদিত্য। তবে আদিত্যের পরিবারের দাবি, কলেজছাত্র আদিত্যের সঙ্গে এরকম কোনও যোগ থাকতে পারে না। বেলিলিয়াস রোডের আদিত্য সিংয়ের প্রতিবেশীদের বক্তব্য, আদিত্যের সঙ্গে এরকম কোনও পাক যোগ থাকতে পারে না। খুব ভালো ছাত্র ও। আদিত্যর মা বলেন, ও কলেজে পড়ত। কিছু বুঝতে পারছি না কীভাবে কী হল।
রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই গত মে মাসের শেষ দিকে পুলিসকে জানিয়েছিলেন, আবিদ জাট নামে একজন তাঁকে ফোন করে। পাশাপাশি তারে হুমকি ভয়েস মেসেজ তাকে প্রাণে মেরে ফেলার কথা বলা হয়। তাঁর ছেলেকে অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়। তার পরেই এসটিএফ এনিয়ে তদন্তে নামে। বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয় হামিম মণ্ডলকে।
ধৃত হামিম মণ্ডলকে জেরায় উঠে এসেছে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য। অস্ত্র আমদানি নিয়ে হামিমের সঙ্গে যোগাযোগ হয় পঞ্জাব ও রাজস্থানের একাধিক অস্ত্র কারবারির। অস্ত্র আমদানির জন্য হামিমকে দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধি তথ্য জানানোর পর পাক হ্যান্ডলার রানা অস্ত্র সরবরাহ করা হবে বলে হামিমকে জানানো হয়। এরপরই আইএসআই ঘনিষ্ট হামিদ একটি অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে হামিমের সঙ্গে। পাঞ্জাব ও রাজস্থানের ওই দুই ব্যক্তির খোঁজ শুরু করেছে এসটিএফ ।
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