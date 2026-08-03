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হানিট্র্যাপ করে রাজ্যের মন্ত্রীর ছেলেকে কিডন্যাপের ছক,পাকযোগ! এসটিএফের জালে হামিমের শাকরেদ আদিত্য

Hamim Mandal Arrested: আদিত্য সিংকে জেরা করার পর ও তার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে আরও অনেক নাম উঠে আসছে। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল হামিম-আদিত্য-অর্পিতারা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:22 PM IST
হানিট্র্যাপ করে রাজ্যের মন্ত্রীর ছেলেকে কিডন্যাপের ছক,পাকযোগ! এসটিএফের জালে হামিমের শাকরেদ আদিত্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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