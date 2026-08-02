/তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্থানের সঙ্গে সরাসরি যোগ, কী কাজ দেওয়া হয়েছিল জঙ্গি সন্দেহে ধৃত হামিমকে?

বিক্রম দাস ও সৌমেন ভট্টাচার্য: বর্ধমানে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হামিম মণ্ডলের জাল পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাক হ্য়ান্ডেলাররা তাকে নির্দেশ দিয়েছিল যন্তরমন্তরে হামলা করার। পাশাপাশি তাকে বলা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মতো এক ভিভিআইপির গতিবিধির উপরে নজর রাখার। কিন্তু এই হামিমের সঙ্গে কোন জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ ছিল? কাদের নির্দেশে সে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালাত?
তদন্তে উঠে এসেছে তেহরিক -ই-তালিবান হিন্দুস্থান নামে একটি সংগঠনের নাম। সেটির শাখা সংগঠন হল আল বুর্গ ব্রিগেডের সঙ্গেও সে যুক্ত। এই আল বুর্গ ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হামিম মণ্ডলের। তবে সে তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্থানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এদের কাজই হল পুলিসের উপরে হামলা করা। কিছু দিন আগেও দেখা গিয়েছে পঞ্জাবের ৩ পুলিস কর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তেহরিক সেই দায় স্বীকারও করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হামিমের মোবাইল ফোনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য় পাওয়া গিয়েছে। ফলে মনে করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলার ছক কষা হয়েছি।
হামিমের কাছে নির্দেশ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধির উপরে নজর রাখতে হবে, সেই তথ্য দিতে হবে পাক হ্যান্ডেলারদের। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর সহযোগী সংগঠন ভাট্টি গ্যাং সরাসরি যোগাযোগ রাখছিল হামিমের সঙ্গে। এমনটাই এসটিএফ সূত্রে খবর।
উল্লেখ্য, এসটিএফ আগেই বলেছে, পাক হ্যান্ডলাররা হামিমকে বলেছিল পুলিসের পোশাক পরে গিয়ে যন্তরমন্তরে ছাত্রদের বিক্ষোভে নাশকতা করতে। পাশাপাশি এরাজ্যের এক মন্ত্রীর ছেলেকে হানি ট্রাপে ফাঁসানোর ছক কষা হয়েছিল। হামিমের জঙ্গি সংস্রব নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, সংশ্লিষ্ট জঙ্গি ও তার বান্ধবী চার বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরছে। এই যে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরছে, এইখানেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সেটা কেন ফেল করছে? তাদের আগে ধরা যাচ্ছে না কেন?
এদিকে, প্রশ্ন উঠছে হামিমের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে। এরকম আরও কত হামিম মণ্ডল, অর্পিতা সরকাররা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে সেটাই এখন বড় চিন্তার বিষয়। বিভিন্ন পেশার আড়ালে এরা লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রেন ওয়াশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল টাকার প্রলোভন থাকছে। পাকিস্তান থেকে প্রচুর টাকা পৌঁছে যাচ্ছে এরকম লোকতজনের কাছে।
অন্যদিকে, জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডলের বাবার কারখানার হদিশ মিলল হাওড়া পিলখানায়। ৭ নম্বর আলম মিস্ত্রি লেনে সেই কারখানা। কাপড়ের ট্যাগ লাগানোর কারখানা। স্থানীয়রা বলছেন গত ৮ মাস ধরে এই ঘর ভাড়া নিয়ে কারখানা করেন হামিমের বাবা। গত একসপ্তাহ ধরে বন্ধ। কারখানার ভেতরে চলছে ফ্যান, লাইট। ঘরের মধ্যেই আটকে আছে একটা বিড়াল। এই কারখানাতেই আসা যাওয়া ছিল পাক জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হামিম মণ্ডলের। স্থানীয়রা জানছেন একজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ কাজ করত এই কারখানায়।
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