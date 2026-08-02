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তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্থানের সঙ্গে সরাসরি যোগ, কী কাজ দেওয়া হয়েছিল জঙ্গি সন্দেহে ধৃত হামিমকে?

Hamim Mandal Arrested: এসটিএফ আগেই বলেছে, পাক হ্যান্ডলাররা হামিমকে বলেছিল পুলিসের পোশাক পরে গিয়ে যন্তরমন্তরে ছাত্রদের বিক্ষোভে নাশকতা করতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:15 PM IST
তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্থানের সঙ্গে সরাসরি যোগ, কী কাজ দেওয়া হয়েছিল জঙ্গি সন্দেহে ধৃত হামিমকে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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