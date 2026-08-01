/পুলিসের পোশাকে যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে নাশকতা-সহ ৩ ভয়ংকর ছক ছিল হামিমের

অরূপ লাহা ও বিক্রম দাস: বর্ধমান থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হামিম মণ্ডলকে জেরা করে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। হামিমের সঙ্গে পাক যোগ রয়েছে। এমনটাই দাবি করছে এসটিএফ। হামিমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কী পাক ফান্ডিং? ফলে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নজর রয়েছে তদন্ত সংস্থার। পাশাপাশি, পুলিসের উর্দিতে যন্তরমন্তরে হামলার ছক ছিল তার।
এসটিএফের দাবি
পাকিস্তানের ভাট্টি গ্য়াংয়ের সঙ্গে যোগ পাওয়া গিয়েছে হামিমের। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে টার্গেট করা হয়েছিল। তার পেছনে ছিল এই হামিম। তার জন্য পাক হ্যান্ডলেররা হামিমকে যে টাস্ক দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল শুভেন্দু অধিকারীর উপরে নজর রাখা। কোথায় শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষী কম থাকে তাও নজরে রাখা হচ্ছিল। অর্থাত্ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলার পরিকল্পনা ছিল।
এসটিএফ সূত্রে খবর, হাওড়ার এক মন্ত্রীর ছেলেকে হানি ট্রাপে ফেলার ছক ছিল হামিমের। তাকে কিডন্যাপ করারও ছক ছিল। হানি ট্রাপ করতে যে অর্পিতা মণ্ডলকে ব্যবহার করা হত সেই অর্পিতা ও হামিমকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে উঠে আসছে আরও মারাত্মক তথ্য। যন্তরমন্তরে ছাত্রদের যে বিক্ষোভ চলছিল সেখানে হামিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওই বিক্ষোভে যাওয়ার জন্য। শুধু তাই নয় পুলিসের পোশাক পরে যন্তরমন্তরে নাশকতা চালানোর কথা বলা হয়েছিল পাক হ্য়ান্ডেলারদের তরফে। যদিও যন্তরমন্তরে হামিম গিয়েছিল কিনা, সেখানে সে তার রিক্রুট করা কর্মীদের সেখানে পাঠিয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এসটিএফ আধিকারিক গৌরব শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দিল্লিতে যন্তরমন্তরে যে বিক্ষোভ সমাবেশ হল সেখানে হামিমকে বলা হয়েছিল পুলিসের ইউনিফর্ম জোগাড় করে সেখানে গিয়ে নাশকতার চেষ্টা করা। হামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উঠে এসেছে। পাকিস্তানের শাহাজাদ ভাট্টি গ্যাংয়ের সঙ্গে হামিমের যোগাযোগ গড়ে ওঠে।
পাকিস্তানের শেহজাদ ভাট্টি গ্যাং কী করে?
তদন্তে উঠে এসেছে, সে শুধু জঙ্গি মডিউল চালায় না, ক্রিমিন্যালদের গ্যাংও সে চালায়। পাকিস্তানে তাড়া খেয়ে সে দুবাই চলে যায়। সেখান থেকেই সে তার নেটওয়ার্ক চালাত। জানা যাচ্ছে সে ব্রাজিলে গিয়েও পৌঁছেছে। পাশাপাশি সে ভারতেও জঙ্গি মডিউল তৈরির করার চেষ্টা করছিল। শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক ভিভিআইপিকে টার্গেট করা, তাদের খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করছিল। অর্পিতা সরকারের মতো যুবতীদের কাজে লাগানো হত। হাওড়ার এক মন্ত্রী ছেলেকে হানি ট্রাপে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এরকম কতজন হামিম বা অর্পিতা রয়েছে সেটাই এখন বড় বিষয়। চার বছর আগে হামিমের সঙ্গে যোগাযোগ হয় অর্পিতার। তার পর থেকে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক। জানা যাচ্ছে বহু যুবককে জঙ্গিবাদের দিকে আনার চেষ্টা হচ্ছিল।
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