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পুলিসের পোশাকে যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে নাশকতা-সহ ৩ ভয়ংকর ছক ছিল হামিমের

Terrorist Suspect Hamim Mandal: পাকিস্তানের ভাট্টি গ্য়াংয়ের সঙ্গে যোগ পাওয়া গিয়েছে হামিমের। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে টার্গেট করা হয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST
পুলিসের পোশাকে যন্তরমন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে নাশকতা-সহ ৩ ভয়ংকর ছক ছিল হামিমের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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