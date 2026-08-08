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প্রথমবার 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে সামিল বাংলা: রেড রোডে মেগা কর্মসূচির আগে কী বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর?

স্বাধীনতা দিবসের আগে জাতীয়তাবাদের বার্তা! প্রথমবার কেন্দ্র সরকারের ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে যোগ দিল পশ্চিমবঙ্গ। আলিপুর থেকে হাজরা মিছিলে পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। কেন নেওয়া হলো এই বড় উদ্যোগ?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 08, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:01 AM IST
প্রথমবার 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে সামিল বাংলা: রেড রোডে মেগা কর্মসূচির আগে কী বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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