প্রথমবার 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে সামিল বাংলা: রেড রোডে মেগা কর্মসূচির আগে কী বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে উদযাপনের আমেজ। সেই আবহেই এবার ইতিহাস গড়ে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তা মেনে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুক্রবার আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত এক বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিলের মাধ্যমে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন সহ একাধিক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ নাগরিকেরা।
শুক্রবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আয়োজিত এই তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেন। হাতে হাতে তেরঙ্গা পতাকা, সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে সুসজ্জিত সেই মিছিল ধর্মমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তিলোত্তমাকে। আগামী সোমবার রেড রোড থেকে মূল সরকারি কর্মসূচি এবং বিশাল মিছিলের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, যা ধর্মতলার নেতাজি মূর্তি থেকে শুরু হয়ে বিড়লা তারামণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছাবে।
৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিলি ও আলোকসজ্জার নির্দেশ
রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচি কেবল শোভাযাত্রা বা বাসাবাড়িতে পতাকা উত্তোলনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে বিনামূল্যে প্রায় ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিলি করার বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে জাতীয় পতাকার তিন রঙের দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কী বার্তা মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর?
রাজ্যে এই কর্মসূচির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, জনগণের রায়ে বাংলায় এক নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মূল মন্ত্রই হলো ‘দেশ আগে’ বা ‘নেশন ফাস্ট’। সেই আদর্শকে পাথেয় করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সার্বিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলা এবার গর্বের সঙ্গে জাতীয় পতাকা হাতে পথে নেমেছে।
অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেন রাজ্য সরকারের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, ভারতীয়ত্ব বোধ এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সংহত করতেই এই উদ্যোগ। একইসঙ্গে দেশবিরোধী নানা চক্রান্ত, উস্কানিমূলক ও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ রুখে দিয়ে প্রতিটি নাগরিকের মনে সুদৃঢ় দেশপ্রেম জাগ্রত করাই এই ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানের মূল লক্ষ্য। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরেও আয়োজিত হতে চলেছে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কুইজ ও সুসজ্জিত কুচকাওয়াজ। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার এই বর্ষপূর্তিতে জাতীয় পতাকার রঙে সাজতে পুরোপুরি তৈরি বাংলা।
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