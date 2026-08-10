/মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মেগা শোভাযাত্রা! বন্ধ থাকবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও নিষেধাজ্ঞা...

অয়ন ঘোষাল: হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আজ সোমবার ১০ অগাস্ট আকাশবাণী ভবনের বিপরীতে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর গেট পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য তেরঙ্গা শোভাযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। বেলা আড়াইটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এই কর্মসূচির জেরে শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ থাকবে। জেনে নিন কোন কোন রাস্তা...
ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ
মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এই মিছিলে অংশ নিতে চলেছেন। শহরের একাধিক রাস্তায় আজ বড় সময়ের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
১) খিদিরপুর রোড, মেয়ো রোড, আর আর অ্যাভিনিউয়ের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমস্ত রকম যান চলাচলের জন্য আজ সকাল ১০ টা থেকে কর্মসূচি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
২) শোভাযাত্রার রুটে মূল যে রাস্তাগুলি পড়বে, সেগুলি হল: কিংসওয়ে, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, পলাশী গেট রোড, মেয়ো রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, কুইন্সওয়ে, রেড রোড, খিদিরপুর রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ। এই রাস্তাগুলি সকাল ১০ টা থেকেই এক এক করে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গার্ড রেল দিয়ে সিল বা বন্ধ করতে শুরু করবে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিস।
৩) তেরঙ্গা যাত্রার মূল রুটের লাগোয়া প্রায় ১২ টি রাস্তার উভয় প্রান্তে আজ বেলা ১২ টা থেকে সমস্ত রকমের গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ হচ্ছে। কিংসওয়ে, অকল্যান্ড রোড, স্ট্র্যান্ড রোডের নির্দিষ্ট অংশ, আর আর অ্যাভিনিউ, পলাশী গেট রোড, মেয়ো রোড, জওহরলাল নেহেরু রোড, ক্যাথেড্রাল রোড, কুইন্সওয়ে, ডাফরিন রোড, ক্যাসুয়ারিনা অ্যাভিনিউতে দুপুর ১২টা থেকে গাড়ি পার্ক করা যাবে না।
৪) আজ সারাদিন দ্বিতীয় হুগলি সেতু, এজেসি বোস রোড, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, সিআর অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড, এসপি মুখার্জি রোডে সমস্ত রকম পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে অত্যাবশ্যক পণ্য যেমন এলপিজি সিলিন্ডার, সিএনজি কন্টেনার, পেট্রল বাহী গাড়ি, ভোজ্য তেল, অক্সিজেন, সবজি, ফল, দুধ, মাছের গাড়ির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।
৫) পূর্ব প্রকাশিত নির্দেশিকা ছাড়াও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মূল রাস্তা এবং সংযোগকারী রাস্তাগুলি থেকে পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ট্র্যাফিক গার্ডের কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিস আধিকারিকদের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)