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মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মেগা শোভাযাত্রা! বন্ধ থাকবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও নিষেধাজ্ঞা...

Har Ghar Tiranga Yatra in Kolkata: সকাল ১০টা থেকে মেয়ো রোড ও খিদিরপুর রোড-সহ একাধিক রাস্তা বন্ধ রাখা হবে। দুপুর ১২টা থেকে আশপাশের ১২টি রাস্তায় গাড়ি পার্কিং পুরোপুরি নিষিদ্ধ থাকবে। জরুরি পরিষেবা ছাড়া দিনভর শহরে পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 10, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:22 AM IST
মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মেগা শোভাযাত্রা! বন্ধ থাকবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও নিষেধাজ্ঞা...

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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