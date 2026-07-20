/আদালতের বিগ ব্রেক: ডিজে মামলায় অভিষেককে হাইকোর্টের বিরাট রায়-- রক্ষাকবজ নিয়ে কী বলল? বিদেশ যাত্রায় কড়া নিষেধাজ্ঞা কোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বিরাট সাময়িক স্বস্তি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ডিজে (DJ) মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ না নেওয়ার আইনি 'রক্ষা কবজ'-এর মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল আদালত। একই সঙ্গে রাজ্য পুলিসকে নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া যেন দ্রুত শেষ করা হয়।
এদিনের শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী আদালতে জানান যে, তাঁর মক্কেল আদালতের নির্দেশ মেনে তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন। এর জবাবে বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, অভিষেক যদি তদন্তে কোনও রকম অসহযোগিতা করেন, তবে রাজ্য সরকার তা সরাসরি আদালতকে জানাতে পারবে।
প্রসঙ্গত, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট প্রচারের সময় অভিষেক সর্বসমক্ষে বলেছিলেন যে, ৪ঠা মে দুপুর বারোটার পর ডিজে বাজবে রাজ্যে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, তিনি একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন যে, রাজ্যে ক্ষমতায় পুনরায় তৃণমূলই আসছে। আর তা হলেই তিনি বিজেপি সমর্থকদের বুঝে নেবেন কড়ায় গন্ডায়। তাঁর এই বাক্যবন্ধ ছিল মূলত কটুক্তি। আর তাই জনপ্রতিনিধি হয়ে, জনসমক্ষে এই ধরনের কথা বলায়, ক্ষমতায় এসে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে। বিগত ২ মাস ধরে তিনি সাংঘাতিক সমালোচিত হন এই কথার জন্য। আদালতে তীব্র ভর্তসিত হন। তাঁকে ভবিষ্যতে এক জনপ্রতিনিধি হয়ে এই ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলে আদালত।
অবশেষে সোমবার এই মামলায়, রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো হল।
মামলার এই অংশের পাশাপাশি অভিষেকের চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার আবেদনটি নিয়ে আদালতে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তবে আদালত এই বিষয়টি মূল মামলা থেকে আলাদাভাবে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁর দেশের বাইরে যাওয়ার আবেদন আগামী দিনে পৃথক একটি শুনানিতে বিবেচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
চিকিৎসার প্রসঙ্গে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জানান। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, চোখের চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, রাজ্যের বুকেই এর উন্নত চিকিৎসা সম্ভব। কোনও শারীরিক সমস্যার সমাধান এই রাজ্যে পাওয়া যাবে না, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।
আদালতে বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনি বিগত ২০ বছর ধরে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাতেই পারেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কোনও মেডিক্যাল ইস্যু নেই যা এই রাজ্যে সমাধান করা সম্ভব নয়।' অভিষেককে রাজ্যের প্রথম সারির সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম (SSKM)-এ যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন বিচারপতি। তিনি আরও জানান যে, প্রয়োজন হলে আদালত নিজেই একটি বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিতে প্রস্তুত।
নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে গিয়ে নিজের রিপোর্টের কাগজপত্র দেখান। দেখুন চিকিৎসকেরা কী বলেন। আমি আমার কেরিয়ারে দীর্ঘ সময় মেডিক্যাল কাউন্সিলের হয়ে সওয়াল করেছি, তাই এই ব্যবস্থার ওপর আমার ভরসা আছে।'
আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাজ্যের চিকিৎসা পরিকাঠামোর ওপর আস্থা রাখা উচিত এবং সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন তৃণমূল সাংসদের। অভিষেকের বিদেশ যাত্রা নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত অনুমতি না দিলেও, আদালত জানিয়েছে যে পরবর্তী শুনানিতে সব নথি খতিয়ে দেখে এই বিষয়ে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রেফতারি বা বড় কোনও পদক্ষেপের হাত থেকে স্বস্তিতে রইলেন তৃণমূল সাংসদ, তবে তদন্তের মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল।
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