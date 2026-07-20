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  • /আদালতের বিগ ব্রেক: ডিজে মামলায় অভিষেককে হাইকোর্টের বিরাট রায়-- রক্ষাকবজ নিয়ে কী বলল? বিদেশ যাত্রায় কড়া নিষেধাজ্ঞা কোর্টের

আদালতের বিগ ব্রেক: ডিজে মামলায় অভিষেককে হাইকোর্টের বিরাট রায়-- রক্ষাকবজ নিয়ে কী বলল? বিদেশ যাত্রায় কড়া নিষেধাজ্ঞা কোর্টের

Abhishek Banerjee: এদিনের শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী আদালতে জানান যে, তাঁর মক্কেল আদালতের নির্দেশ মেনে তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন। এর জবাবে বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, অভিষেক যদি তদন্তে কোনও রকম অসহযোগিতা করেন, তবে রাজ্য সরকার তা সরাসরি আদালতকে জানাতে পারবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:09 PM IST
আদালতের বিগ ব্রেক: ডিজে মামলায় অভিষেককে হাইকোর্টের বিরাট রায়-- রক্ষাকবজ নিয়ে কী বলল? বিদেশ যাত্রায় কড়া নিষেধাজ্ঞা কোর্টের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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