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মাদ্রাসায় গাইতেই হবে 'বন্দে মাতরম'? জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিরাট মন্তব্য আদালতের

Calcutta HC on Vande Mataram in Madrasas: কলকাতা হাইকোর্ট মঙ্গলবার মাদ্রাসাগুলিতে 'বন্দে মাতরম'-এর ছ'টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানির সময় পর্যবেক্ষণ করে এক বিশেষ মন্তব্য করে! এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় সিনিয়র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি নিয়ে সংসদে বিতর্ক হয়েছিল।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:11 PM IST
মাদ্রাসায় গাইতেই হবে 'বন্দে মাতরম'? জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিরাট মন্তব্য আদালতের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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