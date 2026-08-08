/সেদিন রাতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের সঙ্গে ডিনারে যতজন ছিলেন, সবাইকে... আরজি কর কাণ্ডে বড় কথা বলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

অয়ন শর্মা: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে বড় কথা বলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। নির্যাতিতা চিকিৎসকের সঙ্গে সেই দিন যত ছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ হবে। সেই রাতে যারা ছিল, মৃত্যুর পর কারা কেন এসেছিলেন ,তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট জানান, "আরজি কর তদন্তে তদন্তকারী দলকে সাহায্য করা হবে। স্বাস্থ্য দফতরের যারা যুক্ত, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্ত হলে সব জানা যাবে। যেহেতু স্বাস্থ্য দফতর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। বিগত সরকার করেনি। কিন্তু আমরা করব।" একইসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান, "আগামিকাল ৯ আগস্ট সারা রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অভয়ার স্মরণে নীরবতা পালন করা হবে। সকাল ১১টা থেকে ১১.০২ পর্যন্ত। এছাড়াও অভয়ার স্মরণে অনুষ্ঠান হবে। আমি আগামিকাল সন্ধ্যায় পানিহাটিতে যাব। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।"
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই আরজি কর মামলায় সিবিআই নতুন টিমের সদস্যদের উপস্থিতিতে রিপোর্ট জমা করে এএসজি। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে রিপোর্ট জমা করে। আদালতে সিবিআই জানায়, অনেকের বয়ান নেওয়া হয়েছে। 8 জুলাই পরিবারের বয়ান রেকর্ড হয়েছে। ভিক্টিমের বাবা মা যে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে বলেছেন, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
পরিবারের তরফে আইনজীবী আদালতে বলেন, ডিনার কাদের সঙ্গে করেছিলেন? সেই সময় থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত তদন্ত করে দেখা হোক। এটাই আমরা চাই। যার পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই আইনজীবী জানান, নতুন সিট ৭ জুলাইের পর দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের কিছুটা সময় দেওয়া হোক। আদালত সিবিআইকে নতুন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ২৮ অগাস্ট হাইকোর্টে আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানি।
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