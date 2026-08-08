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সেদিন রাতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের সঙ্গে ডিনারে যতজন ছিলেন, সবাইকে... আরজি কর কাণ্ডে বড় কথা বলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

Sharadwat Mukherjee on R G Kar Case: স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট জানান, "আরজি কর তদন্তে  স্বাস্থ্য দফতরের যারা যুক্ত, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্ত হলে সব জানা যাবে।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 08, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:25 PM IST
সেদিন রাতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের সঙ্গে ডিনারে যতজন ছিলেন, সবাইকে... আরজি কর কাণ্ডে বড় কথা বলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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