প্রকল্প বাতিল হয়েছে আগেই, 'স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং'-ও থাকছে না! জারি নির্দেশিকা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকল্প বাতিল হয়ে গিয়েছে আগেই। 'স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং'-ও আর থাকছে না স্বাস্থ্যভবনে! বিল্ডিংয়ের নাম বদলে এখন স্বাস্থ্য ভবন ব্লক ২। বিজ্ঞপ্তি জারি করল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড।
গোটা দেশে তখন 'আয়ুষ্মান ভারত'। কিন্তু তৃণমূলের রাজত্বে বাংলায় মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের 'স্বাস্থ্যসাথী'। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বার মু্খ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে এই প্রকল্পের চালু করেছিলেন তিনি। স্বাস্থ্যসাথীতে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিত্সা পরিষেবা মিলত। সেসব অবশ্য এখন অতীত।
বদলের বাংলায় চালু হয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান ভারত। গত ১৬ অগাস্ট রাজ্য়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১.৪৩ কোটি অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৮০ লক্ষ পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমায় আনলাম। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি নিয়ে ১৫০০ হাসপাতাল আছে। এবার ১২৪০ বেসরকারি ও ৬২৭ সরকারি হাসপাতালে এই দুটো প্রকল্পের সুবিধা একসঙ্গে পাবেন। সত্তর বছরের বেশি বয়সী নাগরিক সব সুবিধা পাবেন'।
এর আগে এইসব প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ তে পাওয়া যেত'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে পশ্চিমবঙ্গে এত সব সুবিধা মিলত! আজকে যে দুটি স্কিম চালু হল, সারা ভারতবর্ষে ৩৮,৬০৪ হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। আমরা ক্যাটেগরি বি তে আছি। মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং কলকাতাতে চিকিত্সার খরচ একই। ১৭০০ আইটেমের উপর আগে চিকিৎসা পেতেন। এবার ১৯৫০ স্কিম যুক্ত হবে। নি এবং হিপ রিপ্লেসমেন্ট প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় পাবেন'।
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