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প্রকল্প বাতিল হয়েছে আগেই, 'স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং'-ও থাকছে না! জারি নির্দেশিকা

Health Sathi Building renamed: বিল্ডিংয়ের নাম বদলে এখন স্বাস্থ্য ভবন ব্লক ২। বিজ্ঞপ্তি জারি করল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:54 PM IST
প্রকল্প বাতিল হয়েছে আগেই, 'স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং'-ও থাকছে না! জারি নির্দেশিকা
Image Credit: &#039;স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং&#039;-ও থাকছে না!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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প্রকল্প বাতিল হয়েছে আগেই, 'স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং'-ও থাকছে না! জারি নির্দেশিকা
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