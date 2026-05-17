/WB Health Secretary Surprise Visit: মাঝরাতে একাধিক হাসপাতালে স্বাস্থ্য সচিবের সারপ্রাইজ ভিজিট: রাতারাতি একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ

Health Secretary Surprise Visit: অ্যাকশন মোডে স্বাস্থ্য দফতর, রাতেই ব্লু টি শার্ট পরে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ঘুরলেন স্বাস্থ্য সচিব। কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শনের পর স্বাস্থ্য সচিবের কড়া নির্দেশ।
অয়ন শর্মা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্বাস্থ্যে কড়া দাওয়াইয়ের পরই এবার কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে স্বাস্থ্য দফতর। একেবারে ফুল অন অ্যাকশন মোড। খোদ স্বাস্থ্য সচিবকে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায়। সাধারণ পোশাকে, মধ্যরাতে কলকাতার একাধিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন তিনি।
জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় ১২ টা নাগাদ নীল রঙের টি-শার্ট পরে সাধারণ পোশাকে গাড়ি নিয়ে আচমকাই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাজির হন স্বাস্থ্য সচিব। তাঁর এই আকস্মিক পরিদর্শনে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায় হাসপাতাল চত্বরে। স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে রাতেই সেখানে উপস্থিত হন হাসপাতালের অধ্যক্ষ মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য সচিব হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি সরাসরি রোগীদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। পরিদর্শন শেষে হাসপাতালের প্রিন্সিপাল এবং এমএসভিপি (MSVP)-র সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠকও করেন তিনি।
আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনের পর স্বাস্থ্য সচিবের পরবর্তী গন্তব্য ছিল এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সেখানেও মাঝরাতে আচমকা হানা দিয়ে পরিকাঠামো ও পরিষেবা খতিয়ে দেখেন তিনি। রাতভর কলকাতার মোট পাঁচটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই একইভাবে সফর সারেন স্বাস্থ্য সচিব।
কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘুরে দেখার পর স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় স্বচ্ছতা ও গতি আনতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব। কী কী নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য সচিব?
১) চালু করতে হবে লাইভ বেড স্ক্রিন: হাসপাতালে বেড পাওয়ার ক্ষেত্রে রোগীর পরিবার যাতে কোনও হয়রানির শিকার না হয়, তার জন্য বিকল হয়ে পড়ে থাকা 'লাইভ বেড স্ক্রিন' ব্যবস্থা অতি দ্রুত নতুন করে চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
২) আধুনিকীকরণ: আগে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কোন বিভাগে কত বেড খালি আছে তা স্ক্রিনে দেখা যেত। এবার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে দাঁড়িয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালে ক'টি বেড খালি আছে, তা জানা যাবে। এমনকি বেসরকারি (প্রাইভেট) হাসপাতালগুলির ১০ শতাংশ বেড খালি রয়েছে কি না, তাও ওই লাইভ স্ক্রিনেই দেখা যাবে।
৩) সাপ্তাহিক জল পরীক্ষা মাস্ট: হাসপাতাল এবং হোস্টেলগুলিতে যে জল ব্যবহার করা হচ্ছে, তা আদৌ পানের উপযুক্ত কি না, তা নিয়ে কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন সচিব। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে কলকাতা পুরসভাকে (KMC) দিয়ে হাসপাতালের জলের মান পরীক্ষা করাতে হবে। এই জল কলকাতার কোনও মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে টেস্ট হবে নাকি অন্য কোথাও, তা নির্ধারণ করবেন স্বয়ং পুর কমিশনার।
