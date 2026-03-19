Who is Afreen Begam Shilpi: বালিগঞ্জে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিপিআইএমের বাজি তরুণ তুর্কি আফরিন বেগম, জানেন তাঁর পরিচয়?

Who is Afreen Begam Shilpi: বালিগঞ্জে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিপিআইএমের বাজি তরুণ তুর্কি আফরিন বেগম, জানেন তাঁর পরিচয়?
Afreen Begum Profile: গত ৯ মার্চ নিউটাউনের এক পাঁচতারা হোটেলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বাম প্রতিনিধিদের বৈঠকেও আফরিনকে দেখা গিয়েছিল। সেখানে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে এক নতুন ও সম্ভাবনাময় মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন আফরিন বেগম। মূলত কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে কেন্দ্র করেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। তবে তাঁর পরিচিতি কেবল নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ স্তরে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে রাজনৈতিক মহলের।
বামছাত্র যুব সংগঠন রাজ্যে প্রায় অস্তমিত। গোটা রাজ্যে সিপিআইএমের সংগঠনও ক্ষয়িষ্ণু। ভোটে জেতা দূরের কথা, সারা রাজ্যে প্রার্থী দিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে বামেদের। আর এই আবহেই SFI থেকে উঠে আসা তরুণ মুখ-- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের গবেষক আখরিন বেগমকে হাইভোল্টেজ বালিগঞ্জ কেন্দ্রে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা, এক নয়া কৌশল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
বামেরা চিরকালই ক্যাডার বেসড পার্টি। চুল না পাকলে, সেখানে দলে পাকা জায়গা করা যায় না বলেই ধারণা রয়েছে। কিন্তু ২০১১ সালের তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর, যখন বামেরা কার্যতই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এক এক করে প্রায় সব প্রবীণ নেতারা মনোবল হারিয়ে, বৃদ্ধতন্ত্রের বোঝা বইছিলেন, তারপর থেকেই নিজেদের খোলনলচে পালটে তরুণ তুর্কিদের মাঠে নামানো শুরু করে বামেরা। সৃজন-শতরুপ-মীনাক্ষী-দীপ্সিতা-সায়ন-ময়ূখ-কলতান-সায়নদীপ-সপ্তর্ষি-সম্যজিত্-সহ একাধিক লতুন মুখের ঝাঁকে এখন মুখরিত বাম ব্রিগেড। কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই তারা এবার প্রার্থী। আর এঁদের সঙ্গেই নবতম সংযোজন আফরিন বেগম।
আফরিন বেগমের এই উত্থান মূলত বামপন্থী গণআন্দোলনের দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। তিনি বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ গবেষক। তাঁর মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতার সংমিশ্রণ তাঁকে দলের অভ্যন্তরে দ্রুত পরিচিতি এনে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ২০২৫ সালে সিপিআইএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে নতুন রাজ্য কমিটি গঠনের সময় তিনি সরাসরি রাজ্য স্তরের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন।
দলের এই স্তরে তাঁর যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ আধুনিক ও অভিনব। সিপিআইএম যখন ‘We Are Hiring’ শীর্ষক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের দক্ষ কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তিনি দলের মূল ধারার কাজে নিজেকে সঁপে দেন।
সাধারণত দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও সক্রিয় কর্মীদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়, বিশেষ করে যারা ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক বা আইনজীবী সংগঠনের নেতৃত্ব থেকে উঠে আসেন। আফরিন সেই প্রথাগত ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের যোগ্যতায় রাজ্য রাজনীতির আঙিনায় নিজের স্থান সুনিশ্চিত করেছেন। মেধাবী তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতির মূল স্রোতে আনার ক্ষেত্রে আফরিন বেগম বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে নবাগত ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল, তখন রাজপথে অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন আফরিন বেগম। সেই আন্দোলনে একাধিক বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়ে নজর কেড়েছিলেন এই তরুণ গবেষক। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর (SFI) ঝাণ্ডা হাতে তাঁর সেই লড়াকু ভূমিকা এবার তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায়।
সূত্রের খবর, ২০২৬-এর কঠিন বিধানসভা লড়াইয়ে তরুণ প্রজন্মের ওপর ভরসা রাখছে বঙ্গ সিপিএম। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর বা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যুবনেতৃত্বের সারিতে এবার প্রথমবার জায়গা করে নিতে চলেছেন আফরিন বেগম।
গত ৯ মার্চ নিউটাউনের এক পাঁচতারা হোটেলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বাম প্রতিনিধিদের বৈঠকেও আফরিনকে দেখা গিয়েছিল। সেখানে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। মহম্মদ সেলিমের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সিপিএমের বক্তব্য পেশ করার পর থেকেই তাঁর নাম নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
হেভিওয়েট এই কেন্দ্রে একজন তরুণ গবেষক নেত্রীকে লড়াইয়ে নামিয়ে সিপিএম যে নতুন চমক দিতে চাইছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
