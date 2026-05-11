  • Ayushman Bharat Hospitals list: বড় খবর: কলকাতার কোন কোন হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন গরীব মানুষ? কী কী সুবিধা, কারা পাবেন?

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 11, 2026, 05:54 PM IST
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা কোন হাসপাতালে?

অয়ন শর্মা: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় পটপরিবর্তন হয়েছে। গত ৪ মে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। রাজ্যে নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার গঠন হয়েছে। আজ, ১১ মে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা’ (PM-JAY)। নবান্নে আয়োজিত প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, 'আজ থেকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যুক্ত হলো পশ্চিমবঙ্গ। দরিদ্র ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার ক্যাশলেস চিকিৎসার দ্বার উন্মুক্ত হল।'

রাজ্যের তালিকাভুক্ত কোন কোন হাসপাতাল?

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের বহু সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে যুক্ত করা হয়েছে। এখন, রাজ্যবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন, কোথায় কোন হাসপাতালে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে, অসহায় মানুষ বিপদে পড়লে, গরীব মানুষ সামান্য রোগের চিকিত্‍সা করতে কোন হাসপাতালে যাবে যেখানে গেলে, তাদের বিনামূল্যে চিকিত্‍সা হবে। নীচে থাকল গুরুত্বপূর্ণ সেই তথ্য--

১. আইডি: HOSP19P25108287

হাসপাতালের নাম: আইরিস মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল

২. আইডি: HOSP19P26132205

হাসপাতালের নাম: বি পি পোদ্দার হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ লিমিটেড

৩. আইডি: HOSP19P25287249

হাসপাতালের নাম: সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 

৪. আইডি: HOSP19P124345

 হাসপাতালের নাম: ডিসান হাসপাতাল হার্ট ইনস্টিটিউট

৫. আইডি: HOSP19P116327

হাসপাতালের নাম: রুবি জেনারেল হাসপাতাল লিমিটেড
 

৬.আইডি: HOSP19P162088

হাসপাতালের নাম: বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার

৭. আইডি: HOSP19P188922

হাসপাতালের নাম: এসকাগ সঞ্জীবনী প্রাইভেট লিমিটেড

কারা পাবেন এই সুবিধার সুফল?

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে:

নিম্ন আয়: যে সকল পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার কম।

আবাসন ও সামাজিক অবস্থা: যারা কাঁচা বাড়িতে বা এক কামরার ঘরে থাকেন। এছাড়া তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি জনজাতি (ST) এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন।

প্রবীণ নাগরিক: ৭০ বছর বা তার ঊর্ধ্বের সকল প্রবীণ নাগরিক এই সুবিধার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, প্রবীণদের ক্ষেত্রে আয়ের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল সত্তরোর্ধ্ব মানুষ এই বিমা পাবেন।

টপ-আপ সুবিধা: যেসব পরিবার আগে থেকেই আয়ুষ্মান ভারতের অন্তর্ভুক্ত, সেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা বছরে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকার ‘টপ-আপ’ কভার পাবেন।

কারা এই সুবিধার বাইরে থাকবেন?

১. যাদের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার বেশি (৭০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে)।

২. যাঁরা ইতিমধ্যেই CGHS, ECHS বা CAPF-এর মতো কেন্দ্রীয় সরকারি বিমা প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন, তাঁদের যেকোনও একটি প্রকল্প বেছে নিতে হবে।

৩. তবে ব্যক্তিগত বিমা বা ইএসআই (ESI) থাকলেও আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা কী কী?

১. বার্ষিক কভার: পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা।

২. জটিল রোগের চিকিৎসা: ক্যানসার, হার্ট সার্জারি, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট ও ব্রেন সার্জারির মতো ১৯০০-এর বেশি রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

৩. আনুষঙ্গিক খরচ: হাসপাতালে ভর্তির ৩ দিন আগে থেকে ছুটির ১৫ দিন পর পর্যন্ত ওষুধ ও পরীক্ষার খরচ এই বিমার অন্তর্ভুক্ত।

৪. যাতায়াত ভাতা: রোগীকে হাসপাতালে আনা-নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যাতায়াত ভাতাও প্রদান করা হয়।

৫. পোর্টেবিলিটি: এই কার্ড থাকলে দেশের যেকোনো প্রান্তের তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা করানো যাবে।

স্বাস্থ্যসাথীর ভবিষ্যৎ কী?

আয়ুষ্মান ভারত চালু হলেও রাজ্যে চালু থাকা ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্প নিয়ে ধোঁয়াশা দূর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের বর্তমান সমস্ত সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু থাকবে। অর্থাৎ, আয়ুষ্মান ভারতের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথীও বজায় থাকছে, যা সাধারণ মানুষের চিকিৎসার বিকল্প বাড়িয়ে দিল।

রাজ্যে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ‘ডবল ইঞ্জিন’ উন্নয়নের সূচনা হিসেবে দেখছেন। এখন দেখার, কেন্দ্রীয় এই প্রকল্প বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কতটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

