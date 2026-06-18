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Ritabrata Banerjee: হাইকোর্টে ধাক্কা মমতা শিবিরের, স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত

Mamata Banerjee: রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ ব্লকের বিধায়কদের নির্বাচিত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিরোধী দলনেতা। এই সংক্রান্ত মামলায় আপাতত কোনো হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভার অধিবেশন শুরুর দিনেই ধাক্কা মমতার তৃণমূলে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:37 PM IST
Ritabrata Banerjee: হাইকোর্টে ধাক্কা মমতা শিবিরের, স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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হাইকোর্টে ধাক্কা মমতা শিবিরের, স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত
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