/Ritabrata Banerjee: হাইকোর্টে ধাক্কা মমতা শিবিরের, স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে চলা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে প্রবীণ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় কোনো অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে চাইল না কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে স্পিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিদ্রোহী ও দল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই আপাতত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে পদ সামলাবেন।
বৃহস্পতিবার এই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে আদালত এখনই কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। অন্তর্বর্তী কোনো নির্দেশ না দিয়ে আদালত সব পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী তিন সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
মামলার প্রেক্ষাপট ও বিতর্ক
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাব দিয়ে স্পিকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহার নেতৃত্বাধীন একদল বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, সেই চিঠিতে বহু বিধায়কের সই জাল করা হয়েছে। এরপরই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের (৫৮ জন) সমর্থন দেখিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার আবেদন জানানো হয় এবং স্পিকার ৩ জুন সেই দাবিতে সিলমোহর দেন। যদিও এই ঘটনার আগেই ১ জুন ঋতব্রত ও সন্দীপনকে দলবিরোধী কাজের জন্য বহিষ্কার করেছিল তৃণমূল।
আদালতে সওয়াল-জবাব
শোভনদেবের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে সওয়াল করেন যে, বিরোধী দলনেতা কে হবেন তা রাজনৈতিক দল ঠিক করে, পরিষদীয় দল বা কয়েকজন বিধায়ক নয়। স্পিকারের এই সিদ্ধান্ত সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী। অন্যদিকে, স্পিকারের আইনজীবী জানান, সই জাল করার অভিযোগ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সশরীরে উপস্থিতির ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এদিন থেকেই বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার ঠিক আগে হাইকোর্টের এই রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের অস্বস্তি ও রাজনৈতিক চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।
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