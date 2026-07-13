'ঘটনাস্থলেই ছিলাম না, তারপরেও জরিমানা!...' হাইকোর্টের রায়ে বড় কথা বলে দিলেন কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আদালত আবমাননার দায়ে আর্থিক জরিমানা হাইকোর্টের। কুণাল ঘোষের দাবি, 'আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। ঘটনার নিন্দা করেছি, তাও আমাকে জরিমানা করা হয়েছে'।
কুণাল বলেন, 'আমি বিচারপতিদের সম্মান করে চলি। চাকরিপ্রার্থীদের কয়েকজনের উত্তেজনাবশত ঘটনা ঘটেছে। আমায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আমি আইন মেনে ছিল। তিনজন মহামান্য বিচারপতির বেঞ্চ জরিমানা করেছেন। তাঁদের রায়ে কপি পেলে, আইনি ভাবে যা যা করার দরকার, করব'।
ঘটনাটি ঠিক কী? রাজ্য়ে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। এসএসসি-র শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা বিভাগে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে বেআইনি ভাবে নিয়োগের অভিযোগ ওঠেছিল। হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। মামলায় চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। কার নির্দেশে এই শূন্য শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছে, তা লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিত্ বসু।
এদিকে হাইকোর্টের এই রায়ের পরই বিক্ষোভের ফেটে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। কুণাল ঘোষের নেতৃত্বে হাইকোর্টে বিক্ষোভে দেখান তাঁরা। এরপরই আইনজীবীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয় হাইকোর্টে। সেই মামলাতে কুণালকে দোষী সাব্যস্ত করে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। কবে? আজ, সোমবার।
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