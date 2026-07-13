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'ঘটনাস্থলেই ছিলাম না, তারপরেও জরিমানা!...' হাইকোর্টের রায়ে বড় কথা বলে দিলেন কুণাল

Kunal Ghosh: 'তিনজন মহামান্য বিচারপতির বেঞ্চ জরিমানা করেছেন। তাঁদের রায়ে কপি পেলে, আইনি ভাবে যা যা করার দরকার, করব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 13, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:06 PM IST
'ঘটনাস্থলেই ছিলাম না, তারপরেও জরিমানা!...' হাইকোর্টের রায়ে বড় কথা বলে দিলেন কুণাল
Image Credit: হাইকোর্টের রায় নিয়ে বড় কথা কুণালেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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