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এবার হাইকোর্টেও ইউনিফর্ম! জুতো-জামা-আইকার্ড...কেমন হবে পোশাক?

High Court dress code: হাইকোর্টে কর্তব্যরত অবস্থায় পরিচয়পত্র(Identity Card) গলায় ঝোলানোও বাধ্য়তামূলক। নির্দেশিকায় উল্লেখ, 'ফিতেটা বাইরের দিতে দেখা যাবে এবং কার্ডটি পকেটে রাখতে হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:48 PM IST
এবার হাইকোর্টেও ইউনিফর্ম! জুতো-জামা-আইকার্ড...কেমন হবে পোশাক?
Image Credit: এবার হাইকোর্টেও ইউনিফর্ম!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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