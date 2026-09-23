/এবার হাইকোর্টেও ইউনিফর্ম! জুতো-জামা-আইকার্ড...কেমন হবে পোশাক?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: এই প্রথম। বদলে বাংলায় এবার হাইকোর্টেও পোশাকবিধি! মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত কর্মচারীদের জন্য চালু হল ইউনিফর্ম। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টে কর্তব্যরত অবস্থায় পরিচয়পত্র(Identity Card) গলায় ঝোলানোও বাধ্য়তামূলক। নির্দেশিকায় উল্লেখ, 'ফিতেটা বাইরের দিতে দেখা যাবে এবং কার্ডটি পকেটে রাখতে হবে'।
হাইকোর্টে ইউনিফর্ম
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যে সকল পুরুষ আধিকারিক রোব অ্যালাউন্স (পোশাক ভাতা) পান এবং প্রধান বিচারপতি ও তাঁর সহযোগী বিচারপতিদের আদালত কক্ষ ও চেম্বারে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের অবশ্যই প্লেইন (এক রঙের) শার্টের সাথে কালো রঙের টাই (Tie), বিশেষত সাদা রঙের শার্ট, কালো কোট এবং মানানসই জুতো পরতে হবে।
যে সকল মহিলা আধিকারিক রোব অ্যালাউন্স (পোশাক ভাতা) পান এবং আদালত কক্ষ ও বিচারপতিদের চেম্বারে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের অবশ্যই কালো কোট এবং মানানসই জুতোর সাথে হালকা রঙের শাড়ি অথবা সালোয়ার কামিজ পরতে হবে।
আদালতের অন্যান্য সকল পুরুষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফর্মাল শার্ট, ফর্মাল ট্রাউজার এবং মানানসই জুতো পরা উচিত। নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হালকা রঙের শাড়ি অথবা সালোয়ার কামিজের সাথে মানানসই জুতো পরা উচিত।
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