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LOP controversy: দল যাকে বহিষ্কার করল, তাকে সেই দলের বিরোধীদলনেতা বাছা যায়?: প্রশ্ন হাইকোর্টের

LOP controversy: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে? হাইকোর্টে মামলার শুনানি শেষ। রায়দান স্থগিত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:14 PM IST
LOP controversy: দল যাকে বহিষ্কার করল, তাকে সেই দলের বিরোধীদলনেতা বাছা যায়?: প্রশ্ন হাইকোর্টের
Image Credit: বিরোধী দলনেতা মামলায় রায়দান স্থগিত।

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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