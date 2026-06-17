/LOP controversy: দল যাকে বহিষ্কার করল, তাকে সেই দলের বিরোধীদলনেতা বাছা যায়?: প্রশ্ন হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিরোধী দলনেতা মামলায় হাইকোর্টে ফের প্রশ্নের মুখে বিধানসভার অধ্যক্ষ। সঙ্গে খোদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। শুনানি শেষে রায়দান আপাতত স্থগিত।
এদিন শুনানি তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কাল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। কোনও ভোটের বিষয় হলে কে সিদ্ধান্ত নেবেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না ঋতব্রত? মমতা কারণ তিনি পলিটিক্যাল পার্টি। এরপর স্পিকারকে কার্যত প্রশ্নবানে বিদ্ধ করেন বিচারপতি।
বিচারপতি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত আদালত উত্তর পেল না, কেন আগের প্রস্তাব না মেনে পরের প্রস্তাব মানা হল? আদালতের প্রশ্ন, 'কেন মনে হল না দুপক্ষকে ডেকে কথা বলে বিষয়টি দেখা দরকার, ইগনোর করার আগে? যখন জালিয়াতির অভিযোগ, FIR হয়েছে। সেটার নিষ্পত্তি না দেখে কেন সিদ্ধান্ত নিলেন? দুজনকে বহিষ্কার করার চিঠি আগে পেয়েও অধ্যক্ষ কি ভাবে তাদের মধ্যে একজনকে বিরোধী দলের দলনেতা করলেন'?
স্পিকারের পক্ষের আইনজীবীর পালটা সওয়াল, 'এই মামলাটি করা হয়েছে ভুলটাকে আড়াল করার জন্যে। ৬ মে কোনও রেজোলিউশন হয়নি। ১৯ মে বেকডেট স্বাক্ষর! এই আবেদনটি খারিজ করা হোক'।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী জয়দীপ কর বলেন, ৯ মে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছিল বিরোধী দলনেতা নিয়ে। তারপর ১৮ মে স্পিকার দলের কাছে রেজোলিউশন চায়। তার পরের দিনই মিটিং ডাকা হয়েছিল। ৬ এবং ১৯ মে দুটো দিনেই কোনও রেজোলিউশন নেওয়া হয়নি। শুধু স্বাক্ষর নেওয়ার হচ্ছিল।২০ মে স্পিকার বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু একটা স্পিকারের কাছে ক্ষমতা আছে বদল করার'। বিচারপতির প্রশ্ন, 'স্পিকার ইচ্ছা করলেই করতে পারে নাকি কোনও নিয়ম আছে সেটা করার ক্ষেত্রে? লিটিক্যাল পার্টি যাকে বহিষ্কার করল, তাকে সেই দলের বিরোধীদল নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া যায়'? মামলার রায়দান আপাতত স্থগিত।
ঘটনাটি ঠিক কী? বিধানসভায় তৃণমূলে ভাঙন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতৃত্বে জোট বেঁধেছেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়করা। বস্তুত, তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নয়, বিক্ষুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা ঋতব্রতকেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়েছেন স্পিকার। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে।
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