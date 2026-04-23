Bike Restriction: 'শুধু বাইক কেন, গাড়িও বন্ধ করে দিন, সব বন্ধ করে দিন, ইমারজেন্সি ঘোষণা করে ভোট হোক', কমিশনের বাইক নিষেধাজ্ঞায় বিস্ফোরক বিচারপতি

Bike Restriction: 'শুধু বাইক কেন, গাড়িও বন্ধ করে দিন, সব বন্ধ করে দিন, ইমারজেন্সি ঘোষণা করে ভোট হোক', কমিশনের বাইক নিষেধাজ্ঞায় বিস্ফোরক বিচারপতি
High Court on Commission's Bike Restriction: বিস্ফোরক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন,"এইভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না। আবারও বলছি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ঢাকতে এটা করা হচ্ছে।"
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভোটে বাইক নিষেধাজ্ঞায় হাইকোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন। বিস্ফোরক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। 'এই ভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না।' কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের।
ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক বন্ধ করার কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। আর সেই মামলাতেই বিস্ফোরক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। প্রশ্ন তুললেন,"আপনাদের কর্তৃপক্ষ কেন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে না? দুদিন আগে থেকে ইমারজেন্সি ঘোষণা করে ভোট করাক। তাহলে মানতে হবে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ!"
বিস্ফোরক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন,"এইভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না। আপনারা কেন আপনাদের কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পারছেন না? তাহলে গাড়িও বন্ধন করে দিন। তাতেও তো লোকজন বম্ব, আর্মস নিয়ে গিয়ে গোলমাল পাকাতে পারে। আবারও বলছি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ঢাকতে এটা করা হচ্ছে। অন্য রাজ্যে কোথায় কোথায় এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, দেখান।
বিচারপতির স্পষ্ট কথা, "২৪ ঘণ্টার জন্য হলেও মানা যায়। এখানে ৭২ ঘণ্টার বেশি! আপনাদের পুলিশ প্রশাসন আছে, সিসিটিভি আছে তাহলে এইগুলোর দরকার কি? সব বন্ধ করে দিন। বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। কিসের ভিত্তিতে? নজির কোথায়? রেফারেন্স দিন। অযৌক্তিকভাবে এতদিন ধরে সব কিছু থামিয়ে রাখার চেষ্টা।"
সবমিলিয়ে বিচারপতির কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ে রীতিমতো বাংলায় ভোটের প্রথম দফার দিনই অস্বস্তিতে কমিশন। এই প্রসঙ্গে কমিশনকে হলফনামা জমা দিতেও বলা হয়েছে। কমিশন কাল হলফনামা দিয়ে জানাবে কেন তিনদিন আগে থেকে বাইক নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা? একইসঙ্গে বাইক নিয়ে অতীতে খারাপ ঘটনার কী উদাহরণ আছে, তাও হলফনামায় জানাতে বলেছে আদালত।
আরও পড়ুন, Central Force Controversy: মারধর থেকে বুথে ঢুকতে বাধা, প্রথম দফার ভোটেই বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ
আরও পড়ুন, Kumarganj BJP Candidate Subhendu Sarkar: প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়-থাপ্পড়, গাড়ি ভাঙচুর - ভয়ংকর ভোট-ছবি কুমারগঞ্জে
